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NORVEŠKA KRALJICA PROPUSTILA POLAGANJE ZAKLETVE SVOG SUPRUGA: Došlo do komplikacija nakon transplantacije pluća

Norveška kraljica Mete-Marit propustila je današnju ceremoniju polaganja zakletve svog supruga zbog komplikacija nakon transplantacije pluća obavljene u junu.

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Foto: Profimedia/ Odd ANDERSEN
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Novi kralj Hakon VIII, koji je stupio na presto nakon smrti svog oca, kralja Haralda V položio je zakletvu na vernost ustavu zemlje. Međutim, njegova supruga Mete-Marit propustila je taj istorijski dan jer je pod lekarskim nadzorom.

Kraljica, čiji je sin iz prethodne veze ranije ove godine proglašen krivim za silovanje i nasilje u porodici, takođe nije mogla da prisustvuje crkvenom pomenu svom pokojnom svekru tokom vikenda. Snimci sa današnje ceremonije prikazuju kralja Hakona VIII kako polaže zakletvu bez supruge, dok je njihova ćerka, princeza Ingrid Aleksandra, zauzela mesto Mete-Marit, piše Dejli mejl. 

Norveška kraljevska porodica je jutros objavila saopštenje pulmologa dr Area Holma iz Nacionalne bolnice Norveške, kojim se potvrđuje odsustvo ove pedesettrogodišnjakinje.

- Nije neuobičajeno da dođe do komplikacija nakon transplantacije pluća. Kraljica je u nekoliko navrata od operacije imala komplikacije, uključujući i danas. Zbog toga mora biti pod nadzorom tokom celog dana. Stoga, nažalost, neće moći da prisustvuje ceremoniji polaganja zakletve u Stortingu danas. NJeno kraljevsko visočanstvo princeza Ingrid Aleksandra pratiće NJegovo veličanstvo kralja. Kraljica Sonja i princ Svere Magnus pratiće polaganje zakletve iz sale Stortinga.

Nova kraljica već nekoliko godina boluje od hronične plućne fibroze. NJeno stanje se znatno pogoršalo tokom proteklih šest meseci, a ranije ovog leta stavljena je na listu čekanja za transplantaciju pluća. Lekari su naveli da je ta procedura poslednja opcija kada se proceni da pacijentu bez novih pluća preostaje manje od dve godine života.

Nakon operacije, Kraljevski dvor Norveške potvrdio je da je transplantacija bila uspešna i da „sve za sada teče dobro”. 

uduća kraljica je u julu obustavila svoje zvanične dužnosti, a norveški kraljevski dvor je saopštio da sledi „duži period rehabilitacije i oporavka”, tokom kojeg „u početku neće biti novih informacija”.

Hakon je tada potvrdio da će smanjiti broj javnih angažmana kako bi provodio vreme sa suprugom, međutim, to bi se moglo promeniti sada kada je postao novi kralj Norveške. 
 

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