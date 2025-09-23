GODIŠNJICA SMRTI SONJE SAVIĆ: Doživela je tragediju koju nikad nije prebolela - u 29. godini izgubila najveću ljubav, a zbog njega je do kraja života nosila crninu

Sonja Savić, naša proslavljena glumica, koja je preminula na današnji dan pre 17 godina, imala je tešku sudbinu

Sa samo 29 godina izgubila svoju najveću ljubav Vlajka Lalića kada se utopio na jedrenju. NJih dvoje su se upoznali dok je Sonja bila još tinejdžerka. Svi su znali da je ona maštala da će se za njega udati i da će mu izroditi decu. Sve se preokrenulo nakon njegove prerane smrti 1990. godine.

- Dok sam bila mlada, često sam zamišljala kako ću imati brak i porodicu sa čovekom koga beskrajno volim i kome ću se potpuno posvetiti. Imala sam veliku ljubav. Otkako je on otišao iz mog života, kada sam imala dvadeset devet godina, sebe smatram udovicom - govorila je Sonja, prenosi Informer.

Ona je zbog Lalićeve smrti bila dugo u depresiji, a nedugo nakon toga, otišla je u Sloveniju, gde je provela narednih deset godina, a po povratku u Srbiju vratila se glumi.

Vlajko Lalić je bio klavirista inspirisan džez notama sedamdesetih i osamdesetih godina. Prognozirali su mu sjajnu karijeru, baš kao i Sonji, da nije mlad stradao u brodolomu, spašavajući drugove, između Venecije i Rovinja.

Sonjina jedina ljubav, Vlajko, rođen je u Zagrebu. NJegov otac bio je jedan od najvećih srpskih pesnika 20. veka, Ivan Lalić. Vlajko je dobio ime po dedi, koji je svojevremeno bio član Mlade Bosne, dok je u godinama nakon Prvog svetskog rata, ostavio trag kao izuzetan novinar.

Vlajko je bio jedan od najcenenjenijih džez muzičara u Jugoslaviji. Zbog prerane smrti, nažalost, nije ostavio za sobom mnogo studijskih snimaka. Međutim, neki od radova su sačuvani.

Podsećamo, Sonja je pronađena mrtva 2008. godine, u Kursulinoj ulici, u svom stanu, na Vračaru. Zvanični izveštaj obdukcije pokazao je da je Sonja preminula usled prevelike doze narkotika, a informacija koja je duboko potresla javnost jeste da je Sonja pronađena u stanu koji, osim prljavog dušeka, nije imao drugi nameštaj. Sonja je spavala na dušeku na podu, a svuda oko nje bili su razbacani špricevi.

