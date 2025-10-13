HARIS DžINOVIĆ O HALIDU BEŠLIĆU: "Družiti se sa njim bila je velika privilegija"

U Narodnom pozorištu u Sarajevu održava se komemoracija u čast Halida Bešlića koja je okupila njegove najbliže, porodicu, brojne kolege i druge poštovaoce njegovog dela.

Komemoracija Halidu Bešliću počela je minutom ćutanja i rečima o životu i delu legende narodne muzike.

Jedan od govornika bio je i Haris Džinović:

- Poštovana porodico Bešlić, primite veliko saučešće. O Halidu ne treba puno govoriti, mnogi ne znaju da je bio jako humorističan, sa njim je bilo lako sedeti i provoditi vreme, družiti se sa njim bila je velika privilegija. Govoriti o Halidu je vrlo jednostavno jer je on to odredio svojim vrlinama i ponašanjem, svojim načinom žviota, zaista jeste jednostavan. Dobar čovek do bola, velika zvezda, zemaljski popularan, a običan, odličan drug, prijatelj, komšija, a nije sebičan, teško je to postići u jednoj osobi, a to je sve imao naš Halid Bešlić. Neka ti je veliki rahmet i da ti Bog da najlepši deo dženeta, najtopliji i najširi jer si ga ti apsolutno zaslužio ovozemaljskim životom.

Na samom početku je govorila unuka Halida Bešlića:

- Deda, nismo ni bili svesni koliko te ljudi voli. Voleli bismo da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Mama nam nije rekla da si nas u utorak napustio, a mi smo znali. Kažu nam da tako mora da bude, ali želimo da si još uvek tu. Volimo te - reči su unuke Halida Bešlića.

Legendarni Halid preminuo je 7. oktobra ove godine u 72. godini života nakon borbe sa teškom bolesti.

Halid je svojim prepoznatljivim glasom, iskrenom emocijom i pesmama koje su postale vanvremenske, stekao status legende na muzičkoj sceni. Tokom višedecenijske karijere postao je simbol glasa koji spaja tradiciju i savremenost.

Iza Halida su ostali supruga Sejda, sin Edin i unuci.

Od avgusta se nalazio u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Poslednji koncert je održao u Banja Luci.