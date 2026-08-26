INDI TRAŽI OPROŠTAJ: Pokajala se za sve što je rekla - "Volim majku i sestru najviše..."

Nakon burnih reakcija javnosti, Indi je istakla da ih ipak voli najviše na svetu.

Pevačica Indira Indi Aradinović u potpunosti je promenila svoj stav nakon što je juče javno napisala šokantnu poruku da su njena "majka i sestra mrtve za nju". Nakon ove burne objave koja je privukla veliku pažnju javnosti, Indi je ubrzo istakla da svoju majku i sestru ipak voli najviše na svetu.

"Volim svoju majku i sestru najviše na svetu. Dešava se... Samo nisam ovaj put smela to objaviti javno. Loš momenat i trenutak. Hvala Bogu na svakom iskušenju" - napisala je ona na svom Instagram profilu.

Međutim, pevačica se tu nije zaustavila, već se ponovo oglasila sa porukom dubokog pokajanja.

U svom najnovijem javnom obraćanju, Indi Aradinović je podelila reči molitve, tražeći oprost za svoje postupke.

"Tražim oprost od Boga Veličanstvenog i Plemenitog, osim Kojeg nema drugog Boga, Živog i Vječnog, Onoga koji sve održava, i NJemu se kajem — pokajanjem roba koji je učinio nepravdu samome sebi, koji sam sebi ne može dati ni smrt, ni život, niti ponovno proživljenje. I molim Ga da nama podari pokajanje, oprost i uputu. Zaista, On je Onaj koji prima pokajanje i Milostivi."

Edita se oglasila

Edita Aradinović je istakla da svojoj sestri želi sve najbolje i da je voli najviše na svetu, kao i to da na svoju porodicu nikada neće "udariti":

- Ja prolazim kroz najlepši period u životu i zato ga ne bih kvarila. Vidite da ja sve delim na mrežama. U jednom sam osetljivom i specifičnom životnom periodu. Svako od nas radi najbolje što može, ne treba nikome ništa zamerati. Svako radi u trenutku onako kako ume i zna. Ne nameravam o porodici da pričam loše. Jedini način da živiš mirno je da gledaš svoja posla, ja to radim. Nikome ne bih stala na žulj, tako ni svojoj sestri. Ja je volim najviše na svetu, ona je moja. To što smo različite, to je nešto drugo, ja na svoju porodicu nikad neću dati. Ona nema lošu dušu, ali smo svi različiti. Meni je žao što ona na taj način to radi. Želim joj sve najlepše na svetu. Nikome bolje ne mogu da želim nego njoj - rekla nam je Edita.

(Blic)

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