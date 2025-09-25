Oglas
ISTINA O VENČANJU KIJANA RIVSA: Poznati par se oglasio - pogledajte da li su zaista stali na "ludi kamen" (FOTO)

Dugogodišnja devojka slavnog glumca u sredu je na Instagramu objavila romantičnu fotografiju s Rivsom, jasno stavljajući do znanja da do braka ipak nije došlo.

1758784536_1713094759_profimedia-0864652657.jpg
Foto: Profimedia
Kijanu Rivs i njegova partnerka Aleksandra Grant duhovito su odgovorili na glasine o navodnom venčanju — zajedničkom fotografijom poljupca. Dugogodišnja devojka slavnog glumca u sredu je na Instagramu objavila romantičnu fotografiju s Rivsom, jasno stavljajući do znanja da do braka ipak nije došlo.

Romantična fotografija iz Arizone

Grant je podelila fotografiju snimljenu tokom njihove posete Roden Krateru u Arizoni, umetničkoj instalaciji Džejmsa Terela. Na slici se par ljubi, a umetnica se u opisu objave našalila na račun priča koje su preplavile društvene mreže:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pubity (@pubity)

- Ovo je stvarna fotografija. Nije verenička, niti AI venčana objava… samo poljubac! Možda čak trenutak pre ili posle njega, s obzirom na pomalo smešne izraze na našim licima!

Dodala je i da fotografiju objavljuje kao odgovor na sve čestitke povodom njihovog „venčanja“, iako ono zapravo nikada nije održano.

- U ovim vremenima potrebne su nam dobre vesti, ali ova je ipak lažna – zato budite oprezni! Evo malo stvarne sreće, poručila je Grant.

Veza bez skrivanja

Aleksandra Grant, koja ima 52 godine, i 61-godišnji Kijanu Rivs svoju su vezu javno potvrdili u novembru 2019. godine, na LACMA Art + Film Gala događaju u Los Anđelesu. Od tada se ne ustručavaju da javno pokažu nežnosti. U retkom intervjuu za časopis People prošle godine, Grant je otkrila koliko je njihova veza inspiriše:

- Kijanu je neverovatno kreativan i toliko ljubazan. Velika mi je inspiracija. Radi neumorno.

Dodala je i koliko joj je bilo važno što je pre njihove veze već izgradila sopstvenu karijeru: - Nisam samo ‘devojka slavne zvezde’.

Nežni trenuci pred kamerama

Par se često pojavljuje zajedno na svečanim događajima, a kamere neretko zabeleže njihove nežne trenutke. Tako je u aprilu 2024. godine Rivs fotografisan dok ljubi Grant tokom gala večeri Muzeja savremene umetnosti u Los Anđelesu, što je ponovo izazvalo veliku pažnju medija.

(Tportal)

BONUS VIDEO:

 

