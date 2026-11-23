Prva dama Amerike nedavno je u svojoj novoj dokumentarnoj seriji "Melanija: The Series" ispričala da je svom sinu Baronu, kojeg ima sa Donaldom Trampom dala upozorenje kad su u pitanju ljubavne veze.

Melanija i Donald Tramp su se venčali 2005. godine i imaju sina Barona koji ima 20 godina.

Prva dama Amerike je nedavno u svojoj novoj dokumentarnoj seriji "Melanija: The Series" otkrila da je svom sinu dala savet odnosno upozorenje o vezama i izlascima.

- Uvek kažem da je napolju opasan svet- izjavila je i dodala da sinu neprestano govori da "bude oprezan", prenosi Page Six.

Uprkos upozorenjima, Melanija je naglasila da će Baronu, bez obzira na sve životne okolnosti, uvek pružati podršku.

- Uvek ću biti uz njega - rekla je i dodala:

- Imamo vrlo otvorenu komunikaciju o životu. Uvek ću biti tu za njega. Jesam i uvek ću biti. On zna da mi je prioritet i da će to uvek i ostati.-

U dokumentarnoj seriji se našalila da je "jako kul mama" i da Barona na to "stalno podseća".

Što se tiče Baronovog ljubavnog života, on nije poznat javnosti. Sin američkog predsednika je na trećoj godini studija poslovne škole Stern na Univerzitetu u NJujorku i nikada javno nije govorio o svojim vezama.

Kako je Page Six pisao 2025. godine, Baron Tramp je zbog jednog dejta zatvorio ceo sprat Trampovog tornja u NJujorku. Tada je izvor naveo da je odluka da sastanak bude kod kuće donesena isključivo iz bezbednosnih razloga.

Podsetimo, u svom prvom filmu "Melanija", prva dama Amerike je otkrila nekoliko detalja o Baronovoj ličnosti.

Opisala ga je kao "vrlo samouverenog" i naglasila da želi da on samostalno gradi svoj put.

U jednoj od scena, dok se s predsednikom Trampom vozi u automobilu, roditelji govore o sinu, a Melanija ističe da ima "neverovatan um".

- Volim ga- rekla je.

(Glossy)

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