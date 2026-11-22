Zahlađenje odnosa između princa Vilijama i princa Harija moglo bi dovesti do toga da budući kralj svom bratu oduzme titulu princa, pišu britanski mediji.

Braća već neko vreme ne razgovaraju, a navodi se da Vilijam nema nikakvu želju za pomirenjem sa Harijem, s obzirom na brojne tvrdnje koje je ovaj izneo o kraljevskoj porodici, piše britanski Hello. Veruje se da je Vilijama posebno uznemirilo ono što je Hari rekao o njegovoj supruzi, princezi Kejt Midlton. Sada se, prema navodima u jednoj novoj knjizi, čini da Vilijam planira velike promene u kraljevskoj porodici, koje bi navodno mogle da rezultiraju time da Hari ostane bez svoje titule.

Kako prenosi „Dejli mejl”, pozivajući se na pisca Toma Sajksa, promene koje bi stupile na snagu kada Vilijam postane kralj dovele bi i do toga da Harijeva deca, princ Arči i princeza Lilibet, izgube svoje kraljevske titule, kao i prefiks „NJegovo/NJeno kraljevsko visočanstvo”.

U svojoj knjizi koja uskoro izlazi, on tvrdi da je prestolonaslednik počeo da osmišljava „sveobuhvatno restrukturiranje” monarhije. Kako se navodi, suština Vilijamovih planova jeste da se kraljevske titule, kao i upotreba oslovljavanja „NJegovo” ili „NJeno kraljevsko visočanstvo”, pretvore više u „nazive radnih mesta” nego što bi predstavljale automatsku privilegiju stečenu rođenjem za članove uže kraljevske porodice.

To bi značilo da bi titule bile ograničene isključivo na članove kraljevske porodice koji aktivno obavljaju dužnosti u ime Krune. Članovi kraljevske porodice koji ne obavljaju zvanične dužnosti „neće uživati nikakve posebne povlastice”.

Ove potencijalne promene, koje će biti iznete u autorovoj knjizi "Vojvode od Hazarda", takođe bi značile da bi dvoje najmlađe dece princa Vilijama – princeza Šarlot (11) i princ Lui (8) – imali mogućnost da se odreknu svojih titula i prava na oslovljavanje sa „Kraljevsko visočanstvo”, ukoliko odluče da izgrade nezavisne karijere.

To, međutim, ne bi uticalo na princa Džordža, čija je budućnost, kao naslednika prestola, „zacementirana” – tvrdi se.