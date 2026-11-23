Pamela Anderson se prisetila nezaboravnog trenutka sa starijim čovekom, koji je bio jači od svih njenih kasnijih veza i brakova

Glumica Pamela Anderson u memoarima „Love, Pamela“, koji su objavljeni 31. januara, otvorila je vrata svoje intime i otkrila detalje ljubavnog života o kojima ranije nije javno govorila.

Posebnu pažnju privukla je njena ispovest o burnoj vezi i braku sa muzičarem Tomijem Lijem. Kako je priznala, njih dvoje su u jednom periodu imali intimne odnose gotovo danonoćno, a njihova romansa godinama je punila naslovne strane, naročito nakon što je njihov privatni snimak dospeo u javnost. Ipak, najviše iznenađuje njeno priznanje da joj čak ni Tomi nije pružio iskustvo kakvo je doživela sa jednim muškarcem koji je imao čak 80 godina.

Iskustvo bolje od intimnih odnosa

Ovo iskustvo ju je potpuno ostavilo bez teksta, i kako kaže, ništa slično nikad nije osetila. Naime, ona je igrala tango sa čovekom koji je mogao da joj bude deda, a kako je poznato da ovaj ples i te kako erotski utiče na ljude, ovakvo priznanje ne iznenađenje.

Pamela je istakla da u isto vreme čvrst i nežan način igre bilo "najčulnije iskustvo koje je ikada doživela". To se desilo kada je još bila u 20-im, prilikom posete Buenos Ajresu, i istakla je da osećaj da je vodi pravi muškarac nikada nije osetila osim tada.

"To me je promenilo, nikada ništa slično nisam osetila i nikada to nisam zaboravila", napisala je 55-godišnjakinja.

Podsetimo, jedna od najfatalnijih plavuša svih vremena udavala se pet puta, od čega je dva puta rekla "da" pokerašu Riku Solomonu. Kako je opisala u biografiji, do njenih brzih brakova je došlo jer je smatrala da je zaljubljena u nekog ukoliko poželi da ima sa njim intimne odnose.

Naime, glumaca je u knjizi opisala da je užasno seksualno zlostavljanje koje je pretrpela u detinjstvu oblikovala njene kasnije percepcije o vezama, ljubavi i seksu, pa otud i gore pomenuti stav.

Doduše, brak sa Tomijem Lijem bio je iz ljubavi, a kako je napisala, nakon venčanja proveli su sate i sate u spavaćoj sobi, a imali su odnose čak i dok je bila hospitalizovana jer joj je pukla cista na jajnicima, a na ruci je imala kanilu.

Nažalost, iako ih je vezivala strast, njihov brak bio je prožet nasiljem, ljubomorom, zbog čega je odnose okončala svaku put.

(Stil)

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