Slavica Rokvić oduševila je javnost emotivnom porukom sa koncerta svog sina Nikole.

Slavica Rokvić privukla je veliku pažnju objavom sa koncerta svog sina Nikole, na kojem se provodila u društvu Darija, vanbračnog sina pokojnog Marinka Rokvića. Na snimku koji je podelila na Instagramu, njih dvoje nasmejano poziraju u sjajnoj atmosferi dok oko njih padaju konfete.

Tom prilikom uputila je i reči zahvalnosti njegovoj biološkoj majci. Naime, naglasila je da ne zna da li bi bio takav ni da ga je sama rodila i zahvalivši joj što ga je tako lepo vaspitala.

"I on je moje dete! Da sam ga rodila, ne znam da li bi bio ovakav. Hvala njegovoj majci što ga je ovako vaspitala."

Podsetimo, Nikola se pred koncert osvrnuo na trenutke kada je razmišljao da odustane od karijere, kao i na neizmernu podršku supruge Bojane i porodice koja mu je uvek bila najveći oslonac.

"Ovo je veliki dan za mene i to što je petak 13 je za mene sujeverje. Sad je 20 godina od kada je izašao moj album, zapravo se 30 godina bavim muzikom. Želim da ljude pozovem večeras na jedan put sa mnom. Uvek se pričalo o Sava Centru, znam šta je to za istaknute pevače, tako da je meni veliki čast. Jako mi je emotivno jer je moj otac Marinko imao svoj poslednji koncert baš u Sava Centru. Sinoć kada sam legao srce je malo brže udaralo, nisam dva sata mogao da uđem u san, a ujutru sve normanlo, čak sam i trenirao", rekao je Nikola Rokvić.

(Mondo)

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