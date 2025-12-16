Oglas
OBJAVLJEN FINALNI SPISAK ZEMALJA KOJE ĆE UČESTVOVATI NA EVROVIZIJI: Zbog bojkota Izreala neke zemlje su odustale, a evo ko će biti u trci za trofej

Emiteri članica EBU-a otvorili su put učešću Izraela ranije ovog meseca, uprkos pozivima da se zemlja isključi s Evrovizije zbog vojne kampanje u Gazi.

1765881333_Foto-Profimedia-Evrovizija-2026.-godine.jpg
Foto: Profimedia
Trideset i pet zemalja učestvovaće na predstojećoj Evroviziji u Beču, objavila je Evropska radiodifuzna unija (EBU), nakon odluke brojnih zemalja da bojkotuju događaj jer je izraelskom kandidatu dozvoljeno učešće.

Ove godine učestvovalo 37 zemalja

Emiteri članica EBU-a otvorili su put učešću Izraela ranije ovog meseca, uprkos pozivima da se zemlja isključi s Evrovizije zbog vojne kampanje u Gazi. Kao odgovor emiteri iz Španije, Holandije, Irske, Slovenije i Islanda planiraju da bojkotuju sledeće izdanje, a tri zemlje - Rumunija, Bugarska i Moldavija - vratiće se na Evroviziju prvi put nakon nekoliko godina.

Na ovogodišnjem takmičenju u Bazelu za glasove žirija i publike nadmetalo se 37 zemalja.

Takmičenje je i dalje "mesto na kom se prepliću glasovi, kulture, jezici i muzika", rekao je direktor EBU-a Martin Grin, dodavši kako upravo tamo "ljudi iz mnogih sredina mogu da pokažu da je u današnjem teškom načinu življenja moguć bolji svet."

Mnogi se bune zbog učestvovanja Izraela

Evrovizija je tokom nekoliko nedelja bila u senci rasprave o učešću Izraela u takmičenju.

Prošle nedelje je švajcarski pobednik Evrovizije 2024, Nemo, obećao da će vratiti trofej u znak protesta protiv učešća Izraela u sledećem događaju, spomenuvši izraelske vojne akcije u Gazi.

EBU i austrijski domaćin ORF su više puta naglasili da Evrovizija ne bi trebalo da ima političku konotaciju.

Beč je treći put domaćin ovog muzičkog takmičenja nakon 1967. i 2015, a finale će se održati 16. maja.

(Kurir)

