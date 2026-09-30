"KAKO ĆU JE SA RUKOM NAHRANITI, PRESVUĆI...": Dea Đurđević iskreno o roditeljstvu, venčanju i proširenje porodice

Dea ne krije da joj je ovo najlepši životni period u kojem su joj se svi snovi ostvarili.

Voditeljka Dea Đurđević nedavno je rekla sudbonosno "da" izabraniku sa kojim je dobila dete. Ona se na neko vreme povukla iz javnosti, a o tome kako njen život sada izgleda progovorila je otvoreno.

Dea ne krije da joj je ovo najlepši životni period u kojem su joj se svi snovi ostvarili.

- Bilo mi je prelepo i bajkovito, nisam sumirala utiske, još uvek nisam stigla ni da pogledam fotografije sa venčanja. Vraćam film stalno i sve je bilo predivno. Cilj nam je bio da izađemo sa ćerkicom, dosta ljudi nam je reklo da su se rasplakali od sreće i tog prizora. Mislim da ću taj trenutak pamtiti do kraja života, bila sam na ivici suza, to mi je najlepši deo venčanja- rekla nam je Dea, pa nastavila:

- Tog dana nisam brinula ni o čemu sem o Iris, sve je išlo svojim tokom. Prvi ples nismo vežbali, plesali smo kao da smo sami. Nije bilo praznih koverti, ali je bilo nepotpisanih. Očekivala sam jer Ivica na svim mojim slavljima peva, pevala sam malo i ja. Sve je bilo spontano i veselo. Deda mi je falio tog dana, milion puta sam pomislila na njega, on će mi uvek nedostajati.

"Plašila sam se zbog ruke kako ću je presvući"

Dea kaže da joj je najveća podrška i pomoć majka kao i da je imala određene strahove.

- Mama je bila emotivna, ovo je njen najlepši period kao i moj. Sada je moja prva i osnovna kvalifikacija mama od Iris, pa sve ostalo. Sve stižem, suprug i ja zajedno sve radimo, mama uleti kada treba pomoć. Sad sam se i ja privikla. U početku mi je bilo nezgodno, kako ću je ja sa rukom nahraniti, presvući... Sada je bolje. Muž joj je prvi promenio pelene, sve radimo ko prvi stigne i ko je odmorniji. Mnogo sam srećnija nego ranije - rekla nam je ona i dodala da joj je ćerka oplemenila život. Ona je rekla da ona i suprug planiraju proširenje porodice i još dece.

- Samo da se naviknemo na Iris, pa ćemo i drugo i treće, daće Bog.

(Blic)

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