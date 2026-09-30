NAJLEPŠI DOGAĐAJ NA NEDELJI MODE U PARIZU: Selin Dion dokazala da je NEPOBEDIVA, svi se pitaju kako Džejn Fonda i dalje izgleda ovako

Nedelja mode u Parizu započela je spektakularnom revijom kompanije L'Oreal koja je kao gosta iznenađenja dovela slavnu Selin Dion

Nedelja mode u Parizu otvorena je revijom "Paris Walk Your Worth“kompanije L'Oreal, koja je na pisti okupila širok spektar holivudskih diva.

Od 28. septembra do 6. oktobra u Francuskoj će modne kuće predstaviti svoje nove linije u Parizu za sezonu proleće/leto 2027.

Dok su dizajneri i njihovi timovi zauzeti završnim pripremama, serija modnih prezentacija otvorena je godišnjim događajem „Walk Your Worth“ kompanije L'Oréal Paris. Svetski poznati brend lepote održava ove revije od 2017. godine, ali svaki put iznenađuje kao prvi. Ovog puta, modna revija se održala na otvorenom trgu Žofr, u podnožju veličanstvenog Ajfelovog tornja. Pod sloganom „Express Your Worth“, brend je na jednoj pisti okupio žene čija su imena odavno sinonim za uspeh, unutrašnju snagu i apsolutnu slobodu.

Nije iznenađujuće, dakle, da je atmosfera ove veličanstvene večeri ličila ne samo na klasičnu modnu reviju, već na pravi manifest inkluzivnosti, sestrinstva i raznolikosti. Nije bilo strogih standarda manekenstva – žene svih uzrasta, rasa i profesija šetale su pistom. A glavni trend lepote na reviji, koji su nadgledali kultna šminkerka Val Garland i guru za kosu Stefan Lansijen, bila je prirodnost u svim svojim oblicima: od blistave kože do ponosno istaknute sede kose.

Kendal Džener je izabrana da otvori ovu istorijsku modnu reviju. Tridesetogodišnji supermodel pojavila se pred publikom u upečatljivoj i dramatičnoj, providnoj crnoj haljini do poda sa izuzetno visokim prorezom na butinama, otkrivajući uski, telesni korset. Samo minimalistički detalji upotpunili su ovaj prelepi, šik izgled: lakovane sandale, lagana, prirodna frizura i prirodna šminka.

Kara Delevinj je potom preuzela palicu smelih i zavodljivih odevnih kombinacija. Britanski top model i glumica izabrala je još provokativniju odeću za svoj nastup: prošetala je u „goloj“ grimiznoj maksi haljini sa pikantnim dekolteom, šlicem i šlepom od prozirne mreže izvezenim sitnim staklenim perlicama, koji se prelepo spuštao sa svakim korakom. Užareno crvena boja naglašavala je Karin buntovnički duh, njen novi bjuti izgled i, naravno, njen prepoznatljivi prodoran pogled.

Džejn Fonda, sa 88 (!) godina, izgledala je ništa manje živopisno i stilski. Legendarna glumica je hodala sa lakoćom, razigranošću i koketiranjem u vatrenoj, uskoj maksi haljini, ukrašenoj kristalima. Nosilac retkog i prestižnog EGOT statusa, blistava Viola Dejvis, dočekala je fanove u blistavoj mrežastoj haljini koja je imitirala golu kožu. A Endi Makdauel, dugogodišnji model L'Oréal Paris, izašla je na pistu u elegantnoj i minimalističkoj beloj haljini dugih rukava, upotpunjenoj gustom, sedom kosom, srebrnim narukvicama i metalnim sandalama na štiklu.

Eva Longorija bila je jedna od retkih koja se opredelila za pantalone umesto haljine. Pedesetjednogodišnja zvezda serije „Očajne domaćice“ izašla je u večernjem plavom kombinezonu sa svilenim kaišem i dubokim dekolteom.

Uz već etablirane filmske ikone, ovogodišnja pista predstavila je novu generaciju zvezda. Na primer, prelepa Simon Ešli, koja je stekla svetsko priznanje nakon serije „Bridžerton“, takođe su se pojavile Filipin Leroj-Bolije, Kristen Bel, olimpijska šampionka u alpskom skijanju Lindzi Von i mnoge, mnoge druge poznate žene.

Ali najveće iznenađenje za sve goste bio je pojava ovogodišnjeg apsolutnog triumfa — neuporedive Selin Dion, koja je prebolela tešku bolest i vratila se na scenu sa spektakularnom turnejom. Nakon njenog fenomenalnog nastupa na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, činilo se da se svet ne može više zaljubiti u nju, ali Selin je izvela još jedno čudo. Njen nastup je čuvan u strogo čuvanoj tajni, a kada je muzika utihnula na samom kraju predstave i njeno ime se pojavilo na džinovskim ekranima, tribine su bukvalno eruptirale od oduševljenja.

Te večeri, pevačica je blistala ispred blistavog Ajfelovog tornja u luksuznoj crnoj somotskoj haljini sa korsetom koja je isticala njenu nežnu, ali moćnu figuru. Selin nije samo prošetala pistom — zatvorila je spektakularnu reviju uživo izvođenjem svog kultnog hita „I'm Alive“, okupljajući sve izvođače na sceni za ovu prelepu modnu reviju.

(Stil)

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