RITA ORA U OZBILJNOM PROBLEMU: Bivša menadžerka je tužila i od nje traži 3 miliona funti

Kompanija bivše menadžerke tvrdi da Rita nije tačno prikazala svoje prihode.

Rita Ora našla se u ozbiljnim problemima nakon što ju je bivša menadžerka tužila i od nje potražuje više od tri miliona funti.

Ekskluzivno je 2024. godine objavljeno da su se Sara Stenet i Rita razišle nakon višegodišnje saradnje. Iako je njihov raskid tada delovao relativno prijateljski, situacija se u međuvremenu potpuno promenila.

Sara, muzička menadžerka koja je pomogla da Rita postane velika zvezda nakon što ju je potpisala još 2009. godine, podnela je dokumente Višem sudu u Londonu. U njima se navodi da njena kompanija FAE Ventures potražuje milione od pevačice.

Tvrdi da joj pripada deo Ritine zarade

U sudskim dokumentima se navodi da je Rita navodno prekršila uslove ugovora jer nije predala dogovoreni deo zarade ostvarene od turneja i televizijskih angažmana.

Najveći iznos za koji se tvrdi da nije isplaćen prelazi 1,7 miliona funti. Kompanija Sare Stenet navodi da su u obračunima napravljeni „nedozvoljeni odbici“ za profesionalne usluge, uključujući oglašavanje, računovodstvo i osiguranje. Međutim, to nije jedina stavka spora.

Rita se takođe tereti da je navodno prikrila više od 1,1 milion funti tako što nije prijavila deo prihoda od turneje između proleća 2019. i 2020. godine, kada je bila na turneji „Phoenix World Tour“.

Turneja je obuhvatila sedam koncerata u velikim arenama širom Velike Britanije, uključujući i nastup u londonskoj O2 Areni.

Milioni navodno nisu prikazani u izveštajima

U dokumentima se navodi da provizije koje je trebalo da budu isplaćene kompaniji FAE „nisu obuhvatile određene prihode od turneje koje je tužena primila, odnosno koji su primljeni u njeno ime“.

Sudski dokumenti takođe ukazuju na tvrdnje da je u izveštajima moglo da nedostaje čak šest miliona funti prihoda ostvarenih na tim koncertima. Pod lupom se našao i Ritinin televizijski angažman.

Kompanija bivše menadžerke tvrdi da Rita nije tačno prikazala svoje prihode dok je bila članica žirija popularnog britanskog muzičkog takmičenja „The Masked Singer“.

Navodi se da je provizija za petu sezonu emisije isplaćena „na osnovu faktura koje nisu tačno odražavale iznose na koje je tužena imala pravo prema ugovoru“.

Bivša menadžerka tvrdi da je oštećena

Sara Stenet, koja je tokom karijere pomogla da se proslave i pevačice Eli Gulding i Džesi Džej, tvrdi da je navodno „prikrivanje“ podataka ostavilo njen biznis kraćim za gotovo 25.000 funti.

Sve ovo predstavlja tužan kraj odnosa koji je svojevremeno bio veoma uspešan i značajan za obe strane.

Nakon što je objavljeno da su Sara i Rita prekinule saradnju, sada je otkriveno da je kompanija bivše menadžerke uputila zahtev da pregleda Ritine poslovne knjige zbog navodnih nepravilnosti.

Specijalizovana računovodstvena kompanija za muzičku industriju „Y Royalties“ pregledala je šest godina Ritinih finansijskih izveštaja, od jula 2018. do juna 2024. godine.

Tim Sare Stenet tvrdi da su im dostavljeni „neki, ali ne svi“ dokumenti koje su zatražili.

Izvor je rekao:

„Sara i njena kompanija žele ono za šta veruju da im pripada. Tužno je što je moralo da dođe do ovoga.“

Rita za sada nije podnela odgovor na tužbu. NJeni predstavnici nisu odmah komentarisali slučaj.

(Kurir.rs/TheSun)

BONUS VIDEO: