BRIŽIT I LETICIJA UKRALE SVU PAŽNJU: Prva dama u boji godine GODINE, kraljica u najlepšoj plavoj (FOTO)

Kraljica Leticija nosila je haljinu Caroline Herrere u nijansi 'Cloudy Blue', ukrašenu istorijskom Florisnom tiarom i minđušama iz svoje svadbene kolekcije.

Organizovana je sinoć u Kraljevskoj palati u Madridu svečana večera u čast Brižit Makron i Emanuela Makrona koji borave u dvodnevnoj poseti Šaniji. Doputovali su juče u špansku prestonicu ogde se desio susret prve dame i kraljice Letciije, koje su ubrzo nakon toga ponovo odmerile snage svojih stilova.

Brižit Makron i kraljica Leticija važe za jedne od najbolje odevenih žena sveta. Da li su juče bile na visini zadatka?

Kraljica Leticija od koje se mnogo očekivalo kada je u pitanju modni stil, pojavila se u haljini modne kuće Carolina Herrera. Kolorit je predivan. Toaleta je u nežnoj nijansi nazvanoj „Cloudy Blue“ a dodatno je krasi prozirni, svetlucavi i diskretno ukrašeni izrez oko vrata. Svoj kraljevski izgled zaokružila je istorijskom španskom Florisnom tiarom iz 19. veka i minđušama iz svoje svadbene kolekcije nakita.

Brižit Makron koja je poslednjih dana imala niz važnih susreta, pa se tako srela i sa papomk Leom XVI, birala je mnimalističku siluetu pa je obukla dugu belu haljinu omiljenog brenda Louis Vuitton. Prednji deo haljine je u beloj boji, dok su bočne strane i dugi rukavi prekriveni efektnim srebrnim šljokicama koje su uokvirivale njenu figuru.

Sudeći po komentarima, obe su ispunile očekivanja, a to je i očigledno čim se pogledaju fotografije njihovih modnih izdanja. Ističe se da su izbegle zamku "zastarele“ kraljevske i diplomatske garderobe odnosno da nisu birale previše tradicionalne krojeve već čiste linije koje deluju osvežavajuće i minimalistički.

Komentare objedinjuje rečenica: "Prikazale su moderan glamur i svaka čast na tome". Brižit se hvali jer je ponovo odbacila ionako prevaziđena pravila o tome kako žene u sedamdesetim godinama treba da se oblači. I svojim prethodnim izdanjima dokazala je da ne pristaje na bilo kakva ograničenja te vrste.

Velike pohvale dobija i Leticija koja je modernom haljinom i istorijskim nakitom prikazala spoj monarhijskog protokola i savremenog dizajna. I to je upravo odlika njenog stila, generalno. Asesoar iz njene svadbene kolekcije je posebno lični detalj koji njenom stajlingu daje još interesantniju dimenziju.

Postoji jedna zanimljiva spona između stajlinga Brižit i Leticije. Dok je kraljica nosila haljinu u Cloudy blue boji, prva dama je izabrala Cloud Dancer nijansu bele boje koja je zvanična boja 2026. godine prema izboru renomiranog instituta Pantone.

(Blic Žena)

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