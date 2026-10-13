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KEJT MIDLON SA ĆERKOM ŠARLOT U VOŽNJI METROOM: Retka pojava za članove kraljevske porodice (VIDEO)

Kejt Midlton i princeza Šarlot iznenadile su građane Londona kada su se, tokom zajedničkog izlaska, provozale londonskom podzemnom železnicom – što je retka pojava za članove kraljevske porodice.

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Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Princeza od Velsa (44) i njena ćerka (11) viđene su tokom vikenda kako se voze linijom „Elizabet” zajedno sa građanima Londona, a veruje se da je to bilo prvo iskustvo male princeze u čuvenoj gradskoj mreži javnog prevoza.

NJih dve su, u pratnji diskretnog obezbeđenja kraljevske porodice, razgovarale sa saputnicima pre nego što su izašle na stanici „Totenhem Kort Roud”, u blizini prometne londonske zone za kupovinu u Oksford ulici i četvrti Soho. 

- Razgovarale su sa putnicima koji su sedeli preko puta njih. Bile su u pratnji obezbeđenja, a Ketrin je držala Šarlot za ruku dok su izlazili na stanici Totenhem Kort Roud - rekao je očevidac za magazin "Hello":

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Obezbeđenje nije skretalo pažnju na sebe i trudili su se da sve deluje što je moguće ’normalnije. Delovale su veoma opušteno, razgovarale su i smeškale se. Bio je to kratak kontakt sa ljudima preko puta njih, ali su delovale veoma srećno.

Iako se Kejt i Šarlot redovno mogu videti zajedno na kraljevskim dužnostima i porodičnim izlascima, retko se viđa da se buduća kraljica i njena ćerka voze javnim prevozom zajedno sa putnicima. Nije poznato kuda su se uputile, mada se „Totenhem Kort Roud” nalazi u blizini nekoliko popularnih londonskih znamenitosti, uključujući Britanski muzej, Kraljevsku operu i pozorišta na Vest Endu. 
 

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