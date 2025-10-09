KEJT MIDLTON POSLALA LIČNU PORUKU: Otkrila kako vaspitava decu

Princeza Kejt daje uvid u to kako vaspitava decu

Princeza od Velsa napisala je lični esej o važnosti odlaganja ekrana i istinskog povezivanja sa ljudima do kojih nam je stalo, dok je u isto vreme dala uvid i u svoj porodični život.

Pod nazivom „Moć ljudske povezanosti u svetu punom rasejanosti“, Kejt (43) naglašava:

- Gledajte ljude do kojih vam je stalo u oči i budite potpuno tamo – jer tu ljubav počinje. Za bebe i malu decu, privlačnost ekrana biće još jača nego za stariju decu i odrasle, navike će se dublje ukorenjivati kako rastu. Pa ipak, upravo je ovo period kada deca treba da počnu da razvijaju društvene i emocionalne veštine koje će im služiti tokom celog života. Odgajamo generaciju koja je možda „povezanija“ nego bilo koja u istoriji, a istovremeno je izolovanija, usamljenija i manje opremljena da formira tople, smislene odnose za koje nam istraživanja govore da su temelj zdravog života - kaže Kejt i nastavlja:

- Dakle, šta da radimo povodom ovih trendova koji nas udaljavaju od ljudske povezanosti? Odgovor počinje prepoznavanjem da je pažnja nešto što možemo izabrati da pružimo jedni drugima u svakom trenutku – kod kuće, na poslu, u našim zajednicama. Potreban je svestan napor da budemo potpuno prisutni sa ljudima do kojih nam je stalo. To znači zaštitu svetih prostora za istinsku povezanost: porodične večere, razgovore, trenutke iskrenog kontakta očima i angažovanog slušanja.

To dolazi nakon što je princ od Velsa rekao Judžinu Leviju u emisiji „Nevoljni putnik“ da kao porodica imaju rutine od kojih ne odustaju:

- Sedimo i ćaskamo, to je zaista važno. Nijedno od naše dece nema telefone, što je veoma strogo.

Vilijam je tokom nedavnog intervjua govorio i o zdravlju supruge Kejt Midlton, otkrivši da je sada dobro:

- Stvari je dobro. Sve napreduje na pravi način, što su sve dobre vesti. Ali važno je da se moja porodica oseća zaštićeno i da ima prostora da obradi stvari koje su se dogodile prošle godine. Ali znate, svi imamo izazove koji nam se nađu na putu i ​​važno je nastaviti dalje.

On kaže da su se Džordž, Šarlot i Luis „briljantno snašli“, dodajući:

- Trudimo se da im pružimo sigurnost i bezbednost koja im je potrebna i mi smo veoma otvorena porodica, pa razgovaramo o stvarima koje nas muče, ali nikada ne znate kakve posledice to može imati. Zato je važno biti tu jedni za druge i nekako uveriti decu da je sve u redu.