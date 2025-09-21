KO JE ANGELINA TOPIĆ: Dolazi iz sportske porodice - roditelji su joj bili jako uspešni atletičari

Rođena 26. jula 2005. godine - Angelina je već dobro poznato ime srpskim ljubiteljima atletike. Razlog za to je i njega porodica, pošto su joj roditelji svojevremeno bili veoma uspešni atletičari.

Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu. Preskočila je 197 centimetar, što je njen najbolji rezultat ove godine. Potom je rušila na 200 centimetra, ali je do medalje došla tako što je neuspešna na istoj visini bila i svetska rekorderka Jaroslava Mahučik.

Ko je Angelina Topić?

Mnogi ne znaju da Angelina dolazi iz poznate sportske porodice i da su njeni roditelji takođe bili uspešni u atletici.

Tokom impresivne karijere Dragutin Topić skakao je samo nekoliko centimetara niže od seniorskgo svetskog rekorda koji je postavio kubanski atletičar Havijer Sotomajor. Iz Dragutinove karijere izdvajaju se zlato na svetskom prvenstvu za juniore, zlata na Evropskim prvenstvima na otvorenom i u dvoranu, zlato sa Univerzijade...

Takođe, nastupio je na šest Olimpijskih igara što je veoma neobično za takmičare u skoku uvis, jer njihova karijera ne traje predugo. Najveći uspeh mu je četvrto mesto u Atlanti 1996. godine, kada je za tri centimetra ostao bez medalje. A tu i nije kraj porodičnim uspesima Topića.

Angelinina majka je Biljana Topić (nekada Mitrović), koja je tri puta nastupala na Olimpijskim igrama i to u dve discipline. Davne 2000. godine u Sidneju bila je deo štafete na 4x100 metara, da bi se u Pekingu i Londonu takmičila u troskoku. U svojoj novoj disciplini, nakon što se godinama bavila sprinterskim disciplinama, Biljana je zabeležila najbolje rezultate karijere.

Najveća medalja joj je bronza sa svetskog prvenstva u Berlinu 2009. godine, a Biljana trenutno drži tri nacionalna rekorda - u troskoku na otvorenom i u dvorani, kao i u sprinterskoj štafeti.

