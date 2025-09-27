LEJDI GAGA PODELILA RETKE FOTOGRAFIJE SA VERENIKOM: "Tako sam zahvalna na ovom danu"

Lejdi Gaga retko kad deli detalje svog privatnog života, uglavnom je u javnosti fokusirana na svoju muziku. Ipak, sada je napravila izuzetak kada je podelila fotorgafije sa verenikom Majklom Polanskim povodom njegovog 42. rođendana.

Dobitnica Gremija, čije je pravo ime Stefani Džermanota, napisala je dirljivu poruku Polanskom i objavila tri footgrafije.

- Srećan rođendan, dušo moja. Nadam se da će ti 42. godina biti najbolja do sada, toliko si uradio u svojih 42 godine. Tako sam ponosna na tebe svakog dana - i tako sam zahvalna na ovom danu kada si došao na svet, to je bio najposebniji dan. Ovo je moj omiljeni dan u godini! Svež i gotovo kišovit dan, duga šetnja, sa slatkim rođendanskim osmehom u pozadini i puno smeha i anđeoske torte sa čokoladnim prelivom. Čak i ova koza zna koliko mi je tvoj rođendan srećan dan. Volim te - napisala je Lejdi Gaga u opisu fotografija.

Gaga je ranije rekla da ju je Polanski ohrabrio da se vrati radosti pop muzike, inspirišući njen najnoviji album. On je naveden kao autor brojnih pesama. Na turneji u Los Anđelesu u julu, dobitnica Gremija je pozdravila svog budućeg muža, nazivajući ga „ljubavlju mog života“.

Gaga je prvi put otkrila veridbu sa Polanskim na Letnjim olimpijskim igrama u Parizu u julu 2024. godine dok je gledala takmičenje u plivanju i predstavila Polanskog kao „svog verenika“.

BONUS VIDEO



