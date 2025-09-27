Oglas
LEJDI GAGA PODELILA RETKE FOTOGRAFIJE SA VERENIKOM: "Tako sam zahvalna na ovom danu"

Lejdi Gaga retko kad deli detalje svog privatnog života, uglavnom je u javnosti fokusirana na svoju muziku. Ipak, sada je napravila izuzetak kada je podelila fotorgafije sa verenikom Majklom Polanskim povodom njegovog 42. rođendana.

Foto: Profimedia
Dobitnica Gremija, čije je pravo ime Stefani Džermanota, napisala je dirljivu poruku Polanskom i objavila tri footgrafije. 

- Srećan rođendan, dušo moja. Nadam se da će ti 42. godina biti najbolja do sada, toliko si uradio u svojih 42 godine. Tako sam ponosna na tebe svakog dana - i tako sam zahvalna na ovom danu kada si došao na svet, to je bio najposebniji dan. Ovo je moj omiljeni dan u godini! Svež i gotovo kišovit dan, duga šetnja, sa slatkim rođendanskim osmehom u pozadini i puno smeha i anđeoske torte sa čokoladnim prelivom. Čak i ova koza zna koliko mi je tvoj rođendan srećan dan. Volim te - napisala je Lejdi Gaga u opisu fotografija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaga je ranije rekla da ju je Polanski ohrabrio da se vrati radosti pop muzike, inspirišući njen najnoviji album. On je naveden kao autor brojnih pesama. Na turneji u Los Anđelesu u julu, dobitnica Gremija je pozdravila svog budućeg muža, nazivajući ga „ljubavlju mog života“.

Gaga je prvi put otkrila veridbu sa Polanskim na Letnjim olimpijskim igrama u Parizu u julu 2024. godine dok je gledala takmičenje u plivanju i predstavila Polanskog kao „svog verenika“.

