"LEŽALA SAM PORED NJIH MRTVA IZNUTRA": Marina Abramović priznala da je spavala sa partnerom i njegovom ljubavnicom

U jeku raspada veze, Marina otkriva i najintimnije trenutke izdaje i samoponiženja.

LJubav Marine Abramović i Ulaja trajala je dvanaest godina – burnih, intenzivnih, ispunjenih ljubavlju, bolom, umetnošću i na kraju – tišinom. Iako su svojim telima i emocijama stvorili umetnost koja je pomerala granice, njihova ljubav, kao i performansi, završila se pred očima sveta – spektakularno i razorno.

NJihov poslednji zajednički performans bio je sve osim običnog. U delu pod nazivom "LJubavnici", Marina i Ulaj započinju hod sa suprotnih krajeva Velikog kineskog zida – ona sa istoka, iz zaliva Bohaj, a on sa zapada, iz pustinje Gobi. Svako od njih prelazi 2.500 kilometara, da bi se susreli na sredini – ne da se venčaju, kako su prvobitno planirali, već da se zauvek rastanu.

"Naš plan je bio da se venčamo kada se sretnemo. Ali o tome smo sve manje pričali. Bila je 1984. godina, i moja veza s Ulajem se raspadala," priznala je Marina.

U tom trenutku njihova komunikacija je već bila gotovo mrtva, a emocije zatrovane.

"Od smrti njegove majke, tačnije otkako sam na veče sahrane odbila da zatrudnim, između nas je tinjalo neprijateljstvo o kojem se nije govorilo."

Noć kada je ljubav umrla

U jeku raspada veze, Marina otkriva i najintimnije trenutke izdaje i samoponiženja. NJena svedočenja su toliko ogoljena da više deluju kao performans bola nego kao sećanje:

"Kad sam stigla u Bangkok, bila sam očajna. Izgorela od ljubomore, želela sam da znam s kim me vara. Lažno sam mu priznala da imam ljubavnu aferu sa jednim francuskim piscem, i da je intimni odnos fantastičan. On mi je, glumeći ravnodušnost, priznao da je sa bogatom Amerikankom čiji je muž u zatvoru na Tajlandu."

U pokušaju da zadrži privid kontrole, Marina predlaže nešto što se graniči s destrukcijom.

"Rekla sam: ‘Sjajno! Hajde da imamo trojku!’ Nisam osećala ništa. Želela sam samo da ga isteram iz sebe. Bila sam gola, u postelji s njima, ali više nisam postojala. Prvo smo nas dvoje imali odnose, kratko, a onda su oni, preda mnom. A ja sam ležala pored njih, budna, mrtva iznutra."

Te noći, nešto se nepovratno prelomilo.

"Sećam se mirisa, tišine, kako spavaju pored mene. Ustala sam, istuširala se i otišla. Tog jutra prestala sam da volim njegov miris. A kada sam prestala da volim njegov miris – sve je bilo gotovo."

(Blic)

