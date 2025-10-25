Oglas
LJUBAVNI ŽIVOT OMILJENE PEVAČICE SVETA: Jedan partner joj tragično preminuo, sa Orlandom Blumom ima dete, a sada ljubi poznatog politčara (FOTO)

Od burnih veza s muzičarima do holivudskih romansi i, najnovije, političkih simpatija – ljubavni život Kejti Peri oduvek je bio tema od javnog značaja.

1761391944_1753862806_eb6dd85a343af54f9cebe74d4e9da5e52d732999.jpg
Foto: Profimedia
Pop zvezda Kejti Peri danas slavi 41. rođendan, a iza sebe ima karijeru punu hitova, ali i ljubavnih priča koje bi mogle da napune čitav album. Od burnih veza s muzičarima do holivudskih romansi i, najnovije, političkih simpatija – njen ljubavni život oduvek je bio tema od javnog značaja.

Sve je počelo 2006. s glumcem Džonijem Luisom (poznatim iz serije "Sons of Anarchy"), koji je tragično preminuo 2012. Potom je 2008. usledila veza s Trevijem Makojem, frontmenom benda Gym Class Heroes. Ipak, ta veza se završila mejlom, što je on kasnije nazvao "razornim".

Kratka romansa s pevačem Džošom Grobanom navodno je nadahnula njen hit "The One That Got Away". Ipak, prava oluja došla je s britanskim komičarem Raselom Brendom, s kojim se Peri venčala 2010, a razvela već godinu kasnije – i to porukom za doček Nove godine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Nakon kratke veze s gitaristom grupe Florence and the Machine, Robertom Ekrojdom, usledio je njen najpoznatiji ljubavni rolerkoster, onaj s Džonom Mejerom. NJihova veza trajala je s prekidima do 2015, a oboje su o njoj kasnije pisali pesme.

Kratka epizoda s di-džejem Diplom bila je, kako je sama priznala, više zabavna nego ozbiljna. Međutim, 2016. se zaljubila u glumca Orlanda Bluma, i to nakon flerta na Zlatnim globusima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNICEF (@unicef)

Verili su se 2019, a godinu kasnije dobili ćerku Dejsi Dav. Međutim, početkom 2025. pojavile su se glasine o raskidu, a u julu su potvrdili da se razilaze "u miru" i ostaju posvećeni zajedničkom roditeljstvu.

Najnovije poglavlje u ljubavnom životu Kejti Peri sada je bivši kanadski premijer Džastin Trudo. Krajem jula 2025, TMZ je objavio fotografije Peri i bivšeg kanadskog premijera na večeri u Montrealu. Trudo se rastao od supruge 2023, a Kejti je tada bila na kanadskom delu turneje. Glasine o ljubavnoj romansi dodatno su potvrdile nedavno objavljene fotografije pevačice i bivšeg premijera Kanade kako razmenjuju nežnosti na jahti.

 

Da li je reč o novoj ljubavi ili samo prijateljstvu, pokazaće vreme, ali jedno je sigurno: Kejtin ljubavni život nikad nije dosadan.

(Jutarnji.hr)

