Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MARIĆ SE OPROSTIO OD HEPIJA: "Vidimo se u nekom sledećem filmu"

Milomir Marić se obratio gledaocima jutarnjeg programa nakon što je dao otkaz na Hepi televiziji.

1761811620_Foto-Printscreen-YouTube-Jutarnji-Program-TV-Happy.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - Jutarnji Program TV Happy
Oglas

Milomir Marić i Katarina Korša dali su otkaz na televiziji Hepi, a potom potvrdili da je odluka konačna i da će javnost uskoro saznati detalje njihovog budućeg angažmana. 

- Pa u suštini sve što treba saznaćete jako brzo. Pametnije je to Mariću postaviti pitanja, tako da će izjava malo sačekati - rekla je Katarina Korša za "Kurir". 

Kako "Informer" saznaje, Katarina Korša i Milomir Marić osnovali su produkcijsku kuću ''Ćirilica'', čije je sedište u stanu njegove supruge Vesne Radusinović.

U prvom oglašavanju nakon napuštanja Hepi televizije Milomir Marić potvrdio je da će nastaviti saradnju sa Koršom i da se nada da će za njega uvek biti posla. 

Marić je jutros vodio poslednji jutarnji program na Hepi televiziji, a od svoje publike se oprostio sledećim rečima:

- Vidimo se u nekom drugom filmu.

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 6
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas