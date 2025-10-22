Oglas
MARIJA ŠERIFOVIĆ OŠTRO O KOLEGAMA: "Izdaju albume koji su isti, bez ukusa..."

Marija Šerifović nema lepo mišljenje o današnjoj muzičkoj sceni, ali je istakla album koleginice koji joj se najviše dopao u poslednje vreme

Foto: ATA images/ R.P.
Marija Šerifović, poznata po iskrenim stavovima i britkom jeziku, ponovo je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama svpojim najnovijim komentarom o stanju na muzičkoj sceni.

Popularna pevačica je na svom Instagram profilu objavila poruku kojom je prokomentarisala nove muzičke trendove i nije štedeča kolege iz sveta estrade. Ipak, jednu koleginicu je izdvojila.

– U poslednje vreme si „izdaju albume koji su isti, plitki,bez uskusa i estetike. Retko ko zaista ima šta da kaže– napisala je Marija i dodala da ipak postoji izuzetak - Nataša Bekvalac.

- Album „Mama“ je sve ono što danas retko čujemo - poručila je evrovizijska pobednica i čestitala Nataši.

NJena objava izazvala je različite reakcije na društvenim mrežama. I dok su jedni podržali Marijinu iskrenost, drugi su prokomentarisali da je previše oštra prema domaćim izvođačima.

(Grand)

