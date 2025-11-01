MEGAN MARKL SE ODREKLA PORODICE, PRIJATELJA ALI NJEGA - NIKAD: Ko je misteriozni "drugi muž" Vojvotkinje od Saseksa?

Bez obzira na to da li ide na porodični izlet, Nedelju mode u Parizu ili priređuje žurku za drugarice, Megan Markl pored sebe uvek ima čoveka za kog kažu da je "drugi najvažniji muškarac u njenom životu". Bio princ Hari tu ili ne, on će biti.

Od povratka na Instagram, Megan Markl je postala jedna od najaktivnijih poznatih ličnosti na ovoj mreži, pa često deli kako izgleda njen život, a nedavno je otkrila kako se njena porodica priprema za predstojeću Noć veštica.

Kako je otkrila, s princem Harijem i njihovom decom princem Arčijem i princezom Lilibet išla je na rezbarenje bundeva, a društvo im je pravio čovek za kog mnogu šali kažu da je vojvotkinjin "drugi muž".

U pitanju je Markus Anderson, najbolji prijatelj Megan Markl i čovek koji je gotovo u svakom trenutku uz nju.

Odrekla se porodice, kume, drugarica... ali ne i njega

Supruga princa Harija odrekla se mnogih prijateljstava, a na društvenim mrežama je čak osmišljen termin "marklovanje", koji znači da kad vam neko više nije od koristi jednostavno počnete da ga ignorišete iako ste bili bliski. Prekinula je kontakt sa ocem, polubratom, polusestrom, najboljom drugaricom i kumom Džesikom Malroni, Viktorijom Bekam...

Međutim, Markus Anderson je jedna od retkih konstanti u njenom životu.

Tako je nedavno bio uz princa Harija i nju kad su s decom otišli u Diznilend, pratio je Megan na Nedelji mode u Parizu, i stiče se utisak da je pored nje šta god da se događa i privatno i poslovno, pa se mnogi pitaju ko je taj misteriozni čovek i kako je on povezan s vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa.

Ko je "drugi muž" Megan Markl?

Markus Anderson je direktor globalnog članstva u čuvenom, ekskluzivnom klubu Soho House, koji privlači mnoge zvezde. U ovoj organizaciji je počeo da radi kao konobar pre mnogo godina, a vremenom je napredovao sve dok nije došao do rukovodeće pozicije.

S Megan Markl se poznaje još od dana kad su oboje živeli u Torontu, dok je vojvotkinja bila glumica i snimala seriju "Suits", a on je radio u kanadskom predstavništvu svoje firme.

Kako su se upoznali i zbližili, nije poznato, ali se zna da je Markus često bio Meganina pratnja na mnogim događajima pre nego što je upoznala princa Harija. Štaviše, iako se na baby shower, tradicionalnu zabavu koju trudnice u Americi priređuju s drugaricama, pozivaju žene, Markus Anderson je bio gost svoje poznate drugarice na žurki 2019. u Njujorku.

Prisustvovao je i njenom venčanju s princem Harijem 2018, a on je navodno igrao veliku ulogu u vezi kraljevskog para.

– Princ Hari je pitao Markusa da ih spoji, ne da zakaže sastanak, samo da napravi priliku da se sretnu – otkrila je kraljevska stručnjakinja Kejti Nikol u jednom dokumentarcu. – To se i dogodilo u privatnom prostoru Soho House-a.

U svom blogu The Tig, koji je vodila pre udaje za princa, Megan je opisala Markusa kao "prijatelja koji je pun ljubavi, podrške i beskrajno zabavan".

Iako je gotovo uvek prisutan, on se ne ističe, pa na paparaco fotografijama često izgleda kao prolaznik iza Megan, a nije se pojavljivao u njenom serijalu "S ljubavlju, Megan" koji je snimila za Netfliks, iako je u njemu kao bliske prijatelje predstavila ljude koje očigledno poznaje površno.

– Njemu nije prijatno da bude pod svetlima reflektora – kaže za Daily Mail osoba koja dobro poznaje "drugog najvažnijeg muškarca u životu Megan Markl". – To jednostavno nije njegov stil.

(Glossy)

BONUS VIDEO: