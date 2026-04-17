Melina će na svadbi nositi 4 venčanice: Dizajnirane su po njenim specijalnim zahtevima

Modna kreatorka Melina Džinović, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, za vikend se udaje za britanskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deju u Kneževini Monako.

Melina i milioner će se zakleti na večnu ljubav na luksuznoj destinaciji u Monaku, a gosti će dolaziti jahtama i helikopterima.

Četiri venčanice

Svadbena ceremonija biće održana u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru navodi se da je Melina želela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa će venčanje biti organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Kako saznajemo, Melina će promeniti čak četiri venčanice. Dve haljine su urađenje po meri u čuvenoj modnoj kući Dior. Svaka od njih nastala je prema njenim zahtevima, uz vrhunsku izradu i luksuzne detalje, što je pratila i visoka cena.

Melinina kuma je bogata Srpkinja iz porodice Karić

Gordana Karić, Melininu kumu, retko možemo videti na javnim događajima jer je često govorila da je taj vid popularnosti ne zanima, iako je više puta u džet set krugovima proglašavana za trendseterku i najbolje obučenu Srpkinju.

