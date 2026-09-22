OVAKO SU IZGLEDALI POSLEDNJI SATI SINA SINDI KRAFORD: Presli Gerber primljen na rehabilitaciju u teškom stanju, isplivali policijski detalji

U centru za lečenje bolesti zavisnosti stigao je vidno nerazpoložen, a nekoliko sati kasnije pronađen je bez svesti i proglašen mrtvim

Sin poznate manekenke Sindi Kroford i biznismena Rendija Gerbera, 27-godišnji maneken Presli Gerber, pronađen je bez svesti u luksuznom centru za rehabilitaciju u Santa Moniki, nakon čega je proglašen mrtvim.

Prema informacijama iz izvora bliskih istrazi, Presli Gerber je u ustanovu za lečenje bolesti zavisnosti stigao u subotu uveče, pri čemu nije delovao trezno.

Samo nekoliko sati nakon prijema, u nedelju ujutru oko 9.35 časova, policija je primila hitan poziv zbog sumnje na predoziranje.

Pripadnici policijske uprave Santa Monike zatekli su sina Sindi Kraford u nesvesnom stanju i odmah započeli mere spasavanja života. Nažalost, Presli Gerber je proglašen mrtvim svega 10 minuta kasnije.

Sindi bila izuzetno bliska sa sinom, danas nema od bola

Nakon smrti mladog modela, izvor je otkrio za Page Six da je Sindi (60) izuzetno teško podnela njegovu smrti, budući da su ona i Presli "bili veoma bliski".

- Ono što ste viđali na internetu i u štampi nije bilo samo radi medijske slike. Bili su izuzetno povezana porodica, a Kaja i Presli bili su više od običnih brata i sestre. Sindi je potpuno slomljena - rekao je izvor.

Drugi izvor je za Page Six otkrio da je "Sindi neutešna. Apsolutno je očajna".

- Ovo je najgora noćna mora svakog roditelja, a porodica i dalje pokušava da procesuira sve što se dogodilo „Sindi je bila izuzetno uključena u sve što se ticalo odrastanja Kaje i Preslija. Nikada nije propuštala školske aktivnosti i uvek je držala sve pod kontrolom kada su u pitanju njena deca - naveo je izvor.

Policija istražuje predoziranje

Nadležni organi trenutno istražuju njegovu smrt kao sumnju na predoziranje narkoticima, pri čemu se ne sumnja na nasilnu smrt. Zvanični uzrok smrti još uvek nije javno objavljen.

NJegova porodica, majka Sindi Kroford, otac Rend Gerber i sestra Kaja Gerber — zamolila je javnost za privatnost u ovim teškim trenucima.

Otišao na tretman koji je zabranjen u Americi

Samo 6 meseci pre tragičnog ishoda, Presli Gerber je u martu 2026. godine podelio sa javnošću da se podvrgao kontroverznom tretmanu ibogainom u specijalizovanoj klinici u Kankunu u Meksiku. Ovaj tretman, koji košta od 12.500 dolara za program od 10 dana, uključuje visoku dozu psihoaktivne supstance poreklom iz jedne afričke biljke i zabranjen je u SAD, ali se koristi za ublažavanje simptoma apstinencijske krize.

Javno govorio o depresiji koju je imao

Iako je odrastao pred očima javnosti, Presli Gerber se nije ustručavao da otvoreno govori o problemima i zavisnosti od droga s kojima se godinama borio. NJegovo poslednje obraćanje na društvenim mrežama sad anajbolje dokazuje kroz kakav je pakao prolazio.

U svojoj poslednjoj objavi na Instagramu, Presli je potpuno otvorio dušu i iskreno govorio o svojoj teškoj borbi i osećanjima. Pratiocima je ostavio poruku koja danas zvuči izuzetno potresno:

- Mnogo sam toga izgubio na različite načine poslednjih godina. To nije izgovor, ali jeste razlog zbog kojeg sam sada ovde. Moje mantre bile su "voli sebe" i "ovo mora biti poslednji put da sam tu zbog ovog razloga". Nije mi bilo lako da prepustim kontrolu, ali verovao sam da postoji nešto veće od mene što sve vodi. Znao sam zašto sam ovde. Suočio sam se s onim od čega sam bežao i negde u svemu tome počeo sam ponovo da pronalazim put do sebe. Videćemo… Molim se da je ovo poslednji put da moram da se vratim - rekao je on u poslednjem obraćanju na društvenim mrežama.

(Blic Žena)

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