MEMEDOVIĆ DOBIO NAPAD SMEHA USRED EMISIJE: Potpuno izgubio kontrolu, jedva uspeo da pročita pitanja (VIDEO)

Jovan Memedović doživeo je neviđeni napad smeha u kvizu „Potera“. Voditelj se jedva smirio, a studio je prštao od smeha.

Voditelj kviza „Potera“ Jovan Memedović doživeo je trenutak koji se retko viđa na malim ekranima – usred emisije potpuno je izgubio kontrolu od smeha. Umesto da mirno pročita pitanje takmičarki, Memedović je jedva uspevao da dođe do daha, dok su mu suze lile niz lice.

Takmičarka je stajala ispred njega kada se dogodilo nešto što ga je, iz nepoznatog razloga, dotuklo do suza. Voditelj je pokušavao da se pribere, prekrivao je usta rukom i duboko disao, ali smeh nije jenjavao. Situacija je ubrzo postala zarazna – i ostali takmičari su počeli da se smeju, a studio je na trenutke više ličio na komičnu scenu nego na kviz znanja.

Iako je jasno da je nešto snažno zasmejalo popularnog voditelja, razlog njegovog smeha ostao je misterija.

– Šta je nateralo Jovana Memedovića da se smeje do suza – pitanje je na koje odgovor nećemo pronaći ni u enciklopedijama ni na Guglu – navodi se u opisu snimka najave nove epizode kviza "Potera" koji se munjevito proširio društvenim mrežama.

(Kurir)

