"MENI JE TO SMEŠNO, NJOJ JE PRVI PUT...": Nataša prokomentarisala Majinu reakciju na njenu izjavu da bi se pomirila sa Dačom

Nataša Bekvalac napravila je ozbiljnu pometnju kada je javno priznala da bi se pomirila sa bivšim suprugom Danilom Dačom Ikodinovićem, na šta je odmah reagovala i Maja Ognjenović.

1761125495_134043_maja-danilo-natasa_f.jpg
Foto: ATA images/A. Ahel, N. Paraušić, X printskrin/@busanogluu
Nakon što je Nataša pričala o bivšim partnerima i rekla da bi izabrala Daču ako bi birala između bivših, oglasila se i Maja Ognjenović koja se nedavno razvela od sportiste.

- Ne radujem se (njegovom) razvodu, ali drago mi je što smo 1:1, odnosno 3:3, nismo se čuli tim povodom. Naša komunikacija je vezana za ćerku. Poslala sam mu poruku, odgovorio mi je ha-ha-ha. Ne mogu da kažem šta sam napisala, on se ljuti. Hoće da sačuva te stvari za sebe, ja sam transparentna - rekla je Nataša tada u Amidži šou.

Nakon ove izjave Maja je na Instagramu postavila logo "Televisa presenta", uvod u najpopularnije latino sapunice kod nas.

Nataša je sinoć održala promociju albuma "Mama", gde je dobila pitanje upravo o Majinoj reakciji.

- To nije pitanje za mene, nego pitanje za gospođu - rekla je.

Međutim, gostujući u jednoj emisiji detaljnije je govorila na ovu temu.

- Moguće da to uopšte nema veze sa mnom - rekla je Nataša tada.

- Pa ne znam. Ja sam imala tri razvoda i meni je to već postalo smešno, njoj je prvi put, je*iga - rekla je Nataša za K1 i prasnula u smeh.

Nataša Bekvalac o Dači Ikodinoviću i samohranom majčinstvu

Pevačica Nataša Bekvalac ne promociji novog albuma "Mama" govorila je o radu na albumu, ali i privatnom životu i izazovima sa kojima se susrela.

Ona godinama nije objavila album, a kako kaže, karijera joj nikada neće biti prioritet već njena deca koju samostalno odgaja.

- Moj prioritet nije muzika već moja deca i moja majčinska uloga koja je zahtevnija jer sam samostalni roditelj i Hani i Katji i nikada ne bih stavila karijeru i muziku ispred dece. One su pre i iznad svega. Susrećem se sa strahom, nesigurnostima, pitanjima da li ja to mogu i da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam svoju decu. Imam jaku veru u univerzum i Boga u znam da on da uvek da koliko možeš da izdržiš - rekla je Nataša i dodala:

- Preokret se dogodio pre sedam i po godina. Tada mi se život promenio u sekundi, to mi se tada dogodilo.

Nataša je otkrila i da li ju je Dača Ikodinović zvao, obzirom da je priznala da je u pesmama govorila o svom životu.

- Niko mi se nije javio, ni pojavio. Odavno sam odustala od očekivanja, zato i jesam srećna žena - kroz smeh je poručila Nataša.

(Blic)

