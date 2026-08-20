"MOJ ČOVEK JE OTIŠAO MNOGO PRE NEGO ŠTO JE NJEGOVO TELO OTIŠLO": Sandra Bulok otkrila potresne detalje o smrti muža

Sandra Bulok otkriva kako je briga o partneru sa ALS-om oblikovala njen život i kako je počela da tuguje mnogo pre njegovog odlaska.

Glumica Sandra Bulok prvi put je javno i emotivno govorila o poslednjim godinama života svog dugogodišnjeg partnera Brajana Rendala, koji je 2023. godine preminuo nakon teške bolesti. Otkrila je i zašto je godinama ćutala o njegovoj dijagnozi, ali i kada je zapravo počela da tuguje za čovekom kog je volela.

Brajan nije želeo da javnost sazna šta mu se dešava

Sandra Bulok dugo je čuvala privatnost svoje porodice, a posebno je poštovala želju svog partnera Brajana Rendala da se o njegovoj bolesti javno ne govori. Sada je, prvi put nakon njegove smrti, otvoreno progovorila o periodu koji je za nju bio jedan od najtežih u životu.

U emotivnom razgovoru u podkastu SmartLess, glumica je govorila o njegovoj dijagnozi, godinama brige o njemu, roditeljstvu tokom pandemije i osećaju gubitka koji je, kako priznaje, počeo mnogo pre nego što je Rendal preminuo.

Sandra i Brajan upoznali su se 2015. godine, kada ga je angažovala kao fotografa za peti rođendan svog sina Luisa. NJihov odnos ubrzo je prerastao u ljubavnu vezu, a Rendal je narednih godina postao važan deo života glumice i njene porodice.

ALS mu je otkriven 2020. godine

Rendalu je 2020. godine dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), progresivna neurološka bolest koja postepeno oštećuje nervne ćelije odgovorne za kontrolu mišića.

Preminuo je u avgustu 2023. godine, nakon tri godine borbe sa bolešću.

Bulok je sada otkrila da je odluka da o njegovom zdravstvenom stanju ćuti bila njegova želja.

„Nije mi bilo dozvoljeno da pričam o tome“

Glumica je priznala da je dugo nosila ogromnu težinu njegove dijagnoze u tišini.

„Nije mi bilo dozvoljeno da pričam o tome. To je bio njegov zahtev i pokušala sam da ga poštujem“, rekla je Bulok voditeljima podkasta.

Kako je navela, njena sestra Gesin Bulok-Prado bila je jedna od retkih osoba koje su u početku znale kroz šta porodica prolazi.

Kasnije je o svemu razgovarala samo sa dve bliske prijateljie, među kojima su bile Dženifer Aniston i Amanda, supruga Džejsona Bejtmena.

Takva tajnost, međutim, dodatno je otežala već veoma težak period.

Pandemija, briga o partneru i dvoje dece

Rendalova dijagnoza stigla je u vreme kada je svet bio potpuno izmenjen pandemijom koronavirusa. Sandra je istovremeno brinula o partneru i odgajala svoje dvoje dece, Luisa i Lajlu.

Kako je opisala, sve se pretvorilo u veoma težak period koji je za nju predstavljao „mračnu trojku“. Pokušavala je da sebe ubedi da može da izdrži i da ćuti, ali je teret vremenom postajao sve veći.

„Oh, mogu to da podnesem. Mogu da budem tiha“, govorila je sebi, prisetila se glumica.

Ipak, sada priznaje da je upravo ta potreba da bude jaka možda odložila suočavanje sa sopstvenim emocijama.

„Počela sam da tugujem četiri godine pre nego što je umro“

Jedna od najpotresnijih stvari koje je Sandra otkrila jeste da za nju Rendalov odlazak nije počeo onog dana kada je preminuo.

„Mislim da sam počela da tugujem za Brajanom četiri godine pre nego što je preminuo, u toj fazi njegovog putovanja, i fizički i mentalno. Nešto se promenilo“, rekla je.

A potom je izgovorila rečenicu koja je posebno dirnula javnost:

„Moj čovek je otišao mnogo pre nego što je njegovo telo otišlo.“

Objasnila je da tada nije imala vremena da se u potpunosti suoči sa onim što se događalo.

„Mislim da se time nisam bavila sve dok nije preminuo, jer si jednostavno na traci za trčanje“, rekla je Bulok.

Porodicu su gradili zajedno

Iako nisu bili u braku, Sandra i Brajan godinama su funkcionisali kao porodica.

Zajedno su odgajali njenog sina Luisa i ćerku Lajlu, dok je Rendal imao i ćerku Skajler Stejten Rendal iz prethodne veze.

Upravo je zbog dece i porodičnog života glumica, uprkos ogromnom emotivnom teretu, morala da nastavi dalje i tokom najtežih godina.

NJena ispovest sada je prvi put javnosti pružila uvid u to koliko je duga i bolna bila njihova zajednička borba sa bolešću – ali i koliko je snažna bila veza koju su izgradili.

Šta je ALS?

Amiotrofična lateralna skleroza je progresivna bolest nervnog sistema koja oštećuje motorne neurone, odnosno nervne ćelije odgovorne za pokretanje mišića.

Kako bolest napreduje, osoba može postepeno izgubiti sposobnost hodanja, govora, gutanja i disanja. Tok bolesti razlikuje se od osobe do osobe, a trenutno ne postoji lek koji može da zaustavi ili izleči ALS.

(Stil)

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