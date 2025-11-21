"MUŽ JE HTEO DA SE RAZVEDE OD MENE": Evo kako je bivši partner Suzane Mančić reagovao kada se slikala za "Plejboj"

Voditeljka i pevačica Suzana Mančić oduvek je privlačila pažnju svojim šarmom i lepotom, a mnogi se iznenade kada čuju koliko ona zapravo ima godina.

Suzana sutra proslavlja 69. rođendan. Ona je svojevremeno važila za s*ks simbol, a jednom prilikom prisetila se slikanja za muški magazin magazin "Plejboj".

Ona je priznala da je suprug tada hteo da se razvede od nje kada je saznao šta je uradila.

- To je bila prva ponuda i mogla sam da dobijem dobar honorar, ali sam bila stidljiva, imam ipak dvoje dece. Tadašnja urednica je znala kako će me "kupiti". Rekla mi je: "Samo posebne žene pomeraju granice, samo one pametne i hrabre". Tu sam se ja pronašla. Ja se ponosim time i mislim da sam Plejboju dala šta mu treba. Skinula sam se, bilo je vrlo sofisticirano i umetnički - otkrila je ona.

- Ekipa je bila divna, fotografije su bile jako estetske, samo mi se naslovna strana nije svidela. Nekako je bila sivkasta - ispričala je Suzana jednom prilikom, te je objasnila kako je porodica reagovala na naslovnicu časopisa.

"Muž je hteo da se razvede zbog toga"

Kako je otkrila tada, nije želeo da priča sa njom.

- Skandal strašan je to bio za moje kod kuće. Muž nije sa mnom pričao pet dana. Već mi je ranije rekao, kada bismo pričali na tu temu, da će se razvesti. Bili smo na letovanju kada je izdanje izašlo i nazvala sam mamu da pošalje rođaku da kupi. Majka se šokirala jer nikome nisam rekla za to. Onda me nazvala i rekla mi: "Lilice, ja se ponosim tobom". Meni je njena podrška oduvek bila najvažnija - rekla je ona, prenosio je 24sata.hr.

Inače, Suzana i u sedmoj deceniji važi za veoma lepu i negovanu ženu, a jednom je priznala šta je korigovala na sebi.

- Uradila sam dva zahvata, korekciju gornjih kapaka i zatezanje vrata i donjeg dela lica. Niko ne voli da ide pod nož, a ja sam to uradila u poznim godinama. Razmišljala sam da svoje lice ostavim kakvo jeste, koristila sam se svim i svačim, ali sam videla da taj rezultat više nije taj, i lice to ne može da izdrži. Srećna okolnost je bila da naiđem na ovu opciju.

LJubav sa milionerom iz Grčke

Podsetimo, Suzana Mančić više od dve decenije uživa u ljubavi sa bogatim Grgom Simeonom Comokosom.

"Stvarno je dobar, pouzdan, odan, vredan, odgovoran, obrazovan, zabavan, porodičan čovek, dobar otac, dobar muž... Divan je prema mojoj deci i familiji", priča voditeljka koja je rekla sudbonosno "da" u julu 2018. godine na jednom bajkovitom mestu u Grčkoj.

