KOMEMORACIJA PRESLIJA GERBERA: Porodica nakon kremiranja želi da napravi intimni skup u njegovu čast

Porodica planira komemoraciju nakon tragedije o kojoj se skoro iz dana u dan saznaju novi detalji.

Kako piše TMZ, Sindi Kraford, Rendi Gerber i Kaja Gerber naginju ka ideji o privatnom skupu za Preslija Gerbera, umesto javne komemoracije ili sahrane.

Komemoracija možda bude i u porodičnoj kući

Izvori upućeni u situaciju navode za TMZ da je porodica razmatrala održavanje komemoracije na groblju „Forest Lawn Hollywood Hills” ili u Prezbiterijanskoj crkvi u Malibuu, ali se planovi sada usmeravaju ka nečemu veoma privatnom u porodičnoj kući u Malibuu, uz prisustvo samo bliskih rođaka i nekolicine prijatelja.

Okolnosti pod kojima je Presli Gerber preminuo razumljivo su teško pogodile njegove najbliže, a naši izvori kažu da su čak razmišljali i o tome da u potpunosti odustanu od formalne komemoracije.

Rečeno nam je da je bilo reči i o skupu na plaži, ali ta ideja još uvek nije potvrđena. Porodica sada više naginje ka manje formalnom okupljanju.

"U ustanovi su znali da je Presli Gerber pod dejstvom droge i ipak su ga primili"

Kada su u pitanju same okolnosti pod kojima se dogodila tragedija, novi detalji zaokružuju priču.

Presli Gerber je bio pod dejstvom droge pre ulaska u ustanovu za odvikavanje u kojoj je preminuo, a osoblje je znalo da je on pod uticajem supstanci, ali ga je ipak primilo, kažu izvori za TMZ.

Više izvora, uključujući i jedan sa neposrednim saznanjima, otkriva za TMZ da je u popodnevnim satima te subote, dan pre Preslijeve smrti, član tima zaduženog za njegovo odvikavanje, pozvao ustanovu "Resolutions Living” i rekao da žele da dovedu Preslija, ali su želeli da znaju da li će ga osoblje prihvatiti s obzirom na to da je "pod dejstvom droge".

Osoblje je odgovorilo: "Dovedite ga".

Sin čuvenog para se ponašao neuobičajeno i iznosio uznemirujuće komentare o razlozima zbog kojih je uzeo drogu. Nik Metjuz, vlasnik centra za lečenje zavisnosti, istakao je: "Osnovno pravilo je da ustanova za podršku trezvenosti, koja nema odgovarajuću dozvolu niti opremu za zbrinjavanje pacijenta u fazi detoksikacije, ne sme da primi klijenta koji je trenutno pod dejstvom narkotika".

Osobe koje su bile bliske Presliju tvrde da mu je jedan lekar nabavljao ketamin, iako je znao da je poznati naslednik zavisnik od narkotika. Iz centra "Resolutions Living" ne oglašavaju se povodom tragičnog događaja.

Više izvora je istakla da je Presli Gerber prvo trebalo da bude primljen u ustanovu za medicinsku detoksikaciju, s obzirom na to da pomenuti objekat gde je preminuo, nije bio opremljen za zbrinjavanje osobe koja je pod uticajem opojnih sredstava.

Presli Gerber preminuo je 20. septembra, u 27. godini. Sumnja se da je uzrok smrti predoziranje. Čekaju se rezultati toksikoloških analiza pre zvanične potvrde.

(BlicŽena)

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