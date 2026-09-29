VIKTORIJA BEKAM PONOVO PEVA: Uzela mikrofon posle 13 godina

Čini se da se Viktorija Bekam, nekadašnja članica grupe „Spice girls”, vraća muzici.

Pevačica koja se u međuvremenu posvetila dizajnu odeće snimljena je kako peva u studiju za snimanje, zajedno sa svojim sinom Kruzom Bekamom.

Dvadesetjednogodišnji Kruz je na svom Instagramu objavio fotografiju na kojoj njegova mama peva dok drži telefon u ruci. Kruz se iz ugla smeškao kameri, sa slušalicama na glavi kako bi mogao da sluša Viktoriju, dok je u pozadini i muzički producent.

- Da, vratili smo Poš u studio.

Ovo dolazi 13 godina nakon što je Viktorija poslednji put objavila singl.

Grupa, u kojoj su takođe bile Melani „Mel Bi” Braun, Melani „Mel Si” Čizholm, Džeri Halivel i Ema Banton, postigla je ogroman uspeh tokom 90-ih. Svi njihovi albumi našli su se među deset najboljih na britanskim top-listama, a imale su i devet singlova koji su zauzeli prvo mesto u Velikoj Britaniji.

Uspeh grupe "Spice Girls" pokrenuo je novi talas britanskih ženskih grupa. Tokom 1999. godine osnovano je oko 20 takvih sastava, dok je naredne godine debitovalo još 35.

Nakon što je grupa prestala da postoji 2000. godine, Viktorija je potpisala ugovor sa izdavačkom kućom Virgin Records. Svoj istoimeni debitantski solo album objavila je 2001. godine, a zauzeo je deseto mesto na britanskoj top-listi albuma.

Između 2001. i 2003. godine, Viktorija je snimila još dva albuma, ali oni nisu objavljeni.

