NAPOKON U JAVNOSTI: Dženifer Aniston i Džim Kurtis uživali na jednom događaju, njegove reči su joj naterale suze na oči

Dženifer Aniston i Džim Kurtis službeno su potvrdili kako su zajedno, a njihovo zajedničko pojavljivanje dogodilo se na crvenom tepihu događaja Elle's Women u Holivudu

Džim Kurtis, poznat kao hipnoterapeut i transformacijski trener s velikim brojem pratioca na Instagramu, prvi je put javno spomenut kao nova ljubav Dženifer Aniston u julu, a od tada su oboje stalno u fokusu medija i obožavatelja.​

Par je prvi put svoju vezu objavio putem društvenih mreža u oktobar, a na Instagramu su zatim podelili prve zajedničke fotografije, čime su potvrdili svoj odnos.

Ali sad su se omiljena 'Prijateljica' i Džim pojavili na događanju Elle's Women in Hollywood, a slavni je par privukao ogromnu pažnju.

Raspoloženo su pozirali na crvenom tepihu ali su i sedeli jedno pored drugog na dodeli nagrada gde je Dženifer Aniston nagrađena za svoj doprinos, uz Rouz Birn i Tejanu Tejlor.

Glumac i komičar Adam Sendler, dugogodišnji prijatelj Dženifer Aniston, predstavio ju je i predao joj nagradu, a u svom govoru dao je poseban pozdrav Kurtisu.

'Kad smo u vašem društvu, ja i supruga Džeki smo presrećni što ste se ti i Džim pronašli i imate ljubavnu priču kakvu zaslužujete' rekao je Sendler (59).

Aniston i Kurtis su se u elegantnim izdanjima prošetali crvenim tepihom. Fotografisali su se sa saradnicama serije Morning Show i prijateljicama Kristin Han i Amandom Ankom, kao i s dugogodišnjom prijateljicom i kolegicom Andreom Bendevald.

U intervjuu povodom nagrade za Elle, Dženifer je govorila o Kurtisu i njegovom radu kao hipnoterapeuta, ističući kako je on 'zaista izvanredan' i kako pomaže mnogima u procesu isceljenja, suočavanja s traumama i ličnim razvojem.

Pre nekoliko nedelja par je zvanično potvrdio svoju vezu na Instagramu, gde je Dženifer objavila rođendansku čestitku svom partneru nazivajući ga 'mojom ljubavlju'. Kurtis joj je odgovorio emotivnom porukom: 'Ako je ovo san, ne želim da se probudim'.

Na govoru za dodelu svoje nagrade, Dženifer je takođe podsetila na važnost ljudskih priča nasuprot tehnološkim trendovima poput veštačke inteligencije, naglasivši kako ništa ne može zameniti autentičnost i dušu.

BONUS VIDEO: