NIJE USPELA DA DOĐE NA KOMEMORACIJU I SAHRANU, A TOLIKO JE TO ŽELELA: Otkriveno stanje Sejde Bešlić nakon Halidove smrti

Sarajevo i cela regija u ponedeljak su ispratili Halida Bešlića, na večni počinak. Jedan od najvoljenijih pevača narodne muzike s prostora bivše države, sahranjen je na gradskom groblju Bare u Sarajevu, a prema prvim procenama, poslednju počast došlo je odati između 50.000 i 100.000 ljudi. NJegova supruga Sejda, supruga Halida Bešlića, nije prisustvovala komemoraciji kao ni sahrani svog supruga

1760431029_133152_halid-sejda-youtuba_f.jpg
Foto: Jutjub printskrin/Bosanska Sehara
Uz sina Dina Bešlića, snaju i unuke, najveću tugu proživljava njegova supruga Sejda Bešlić, koja nažalost nije mogla da prisistvuje poslednjem ispraćaju voljenog oca i supruga Halida zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Ranije je otkriveno da se i Sejda bori s bolešću, a sada je otkriveno šta se dogodilo pre sahrane. Navode da joj je tokom noći pozlilo, pa su lekari i hitna pomoć dežurali u njenoj blizini na Ciglanama i osigurali joj svu potrebnu medicinsku pomoć.

Nakon što je Halid izgubio životnu bitku, njegova udovica je donela važnu odluku i od lekara tražila samo jedno - potpisala je da želi da izađe iz bolnice kako bi ispratila supruga. NJena volja i želja je bila da bude uz porodicu i da dostojanstveno isprati svog Halida.

'Kod kuće je Sejda, u takvom je stanju da ne može da priča. Dobro se drži, dobro je', rekla je gospođa koja brine o Sejdi za Kurir kao i da se ni na trenutak se ne odvaja od nje od kad je puštena iz bolnice. LJubav Sejde i Halida trajala je skoro 50 godina, a u svakom trenutku jedno drugom su bili najveća podrška. Manje od mesec dana pre pevačeve smrti objavljena je pjesma 'Sejda', Halidova posveta supruzi.

