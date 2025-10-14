HALID BEŠLIĆ NIJE PRIČAO SA 3 OSOBE: Prevarili su ga, ali im je na kraju sve oprostio

Višedecenijski prijatelj Halida Bešlića otkrio je sa kim pevač nije pričao i zbog čega.

Veliki broj prijatelja, kolega, poštovalaca i građana okupio se na komemoraciji legendarnog pevača Halida Bešlića, čija smrt je duboko potresla region. Sala je bila ispunjena emocijama, suzama i sećanjima na čoveka koji je svojim glasom i delom ostavio neizbrisiv trag ne samo u muzici, već i u srcima ljudi različitih veroispovesti i nacija.

Halid Bešlić je bio više od pevača – bio je simbol iskrenosti, dobrote i narodne topline. NJegove pesme, u kojima se preplitala tuga i nada, bile su most između ljudi, jezika i kultura. Malo je umetnika koji su uspeli da, poput njega, ujedine region, donoseći emociju koja prevazilazi granice i predrasude.

Pevač bez neprijatelja

Za razliku od mnogih zvezda koje su tokom karijere imale sukobe, Halid je bio poznat po skromnosti, mirnom duhu i poštovanju prema svima. Kolege su svedočile da se nikada nije svađao, niti je bilo koga ogovarao. Uvek je bio spreman da pomogne, da se nasmeje i da u svakoj situaciji pronađe ljudskost.

"Bio je jedan od retkih koji nije znao šta znači neprijateljstvo. Sa svima je bio dobar, svuda rado viđen gost. NJegova pesma je spajala i pomirila mnoge", govorili su prijatelji i muzičari koji su prisustvovali komemoraciji.

Halidov odlazak ostavio je prazninu ne samo u muzičkom svetu, već i u svakodnevici mnogih ljudi koji su uz njegove stihove odrastali, voleli i tugovali. NJegov glas, pun emocije i topline, postao je deo kolektivnog sećanja naroda Balkana.

"Zeznuli su ga, ali im je halalio"

Na komemoraciji se prisutnima obratio i njegov dugogodišnji vozač i blizak prijatelj Vlado Pejić, koji je otkrio malo poznate detalje iz pevačevog života i njegovog odnosa prema ljudima.

"Imao je dva, tri čoveka koji su ga prevarili oko posla. Nisu mu uradili kako treba, zeznuli su ga za neke pare. Bio je ljut, pa s njima više nije hteo da komunicira, ali im je na kraju halalio. Govorio je: ‘Ma, neka, kao da ih nikad nisam ni imao.’ Takav je bio – nikad nije nosio mržnju u sebi", ispričao je Pejić.

Vlado je dodao da je Halid do poslednjeg dana ostao čovek iz naroda – jednostavan, pristupačan i uvek svoj.

"Ništa više neće biti kao što je bilo. Na njegovoj pumpi i oko motela sada je pustara. Dok je on bio tu, sve je živelo. Dolazili su ljudi iz svih krajeva, samo da ga vide i da popiju kafu s njim. Nema čoveka koji nije zvao da pita za njega ovih dana", rekao je potreseno.

Čovek koji je zračio dobrotom

Halid Bešlić nije bio čovek od velikih reči, već od dela. Pomagao je mnogima, ali tiho, bez publiciteta. NJegovi prijatelji i kolege pamte ga kao osobu koja je uvek imala razumevanja i koja je verovala u ljude, bez obzira na sve što je doživela.

NJegove pesme – od "Miljacke" do "Romanije" – i danas odzvanjaju, jer u sebi nose iskrenu emociju koju publika prepoznaje i pamti. Iako je napustio ovaj svet, Halidov duh i muzika nastavljaju da žive u svakom stihu i svakoj uspomeni.

