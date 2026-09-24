NIKADA NIJE DOBILA ONO ŠTO JE ŽELELA ZA SVOJU SAHRANU: Brat princeze Dajane otkrio potresan detalj

Na sahrani princeze Dajane nije ispunjen njen zahtev za izvođenje Mocartovog 'Rekvijema', otkriva njen brat Čarls Spenser

Čarls Spenser u novim memoarima otkriva koju je muziku princeza Dajana želela na sopstvenoj sahrani i zbog čega njen zahtev nije ispunjen.

Tragedije ponekad zbliže porodice, ali mogu i dodatno produbiti već postojeće sukobe. Posle prerane smrti princeze Dajane, odnosi između njene porodice i kraljevskog dvora bili su posebno napeti, a njen brat, erl Spenser, našao se u veoma teškoj ulozi – između porodice i britanske kraljevske porodice.

U odlomku iz svojih predstojećih memoara Swan Song: Diana, My Sister, koji je objavio „Dejli mejl“, a preneo magazin „Pipl“, Čarls Spenser prisetio se bolnih dana koji su prethodili sahrani njegove sestre. Među detaljima koje je izneo nalazi se i jedan lični zahtev princeze Dajane za koji tvrdi da ga je kraljevska porodica odbila.

Dajana je želela Mocartov „Rekvijem“

Prema Spenserovim rečima, Dajanine sestre znale su koliko je ona želela da se na njenoj sahrani izvede Mocartov „Rekvijem“. Spenser je zato njen zahtev preneo nadležnima, očekujući da će biti ispunjen.

Međutim, odgovor koji je dobio bio je kategoričan.

Rečeno mu je da nijedan deo rekvijema ne može da se izvodi na sahrani u okviru Engleske crkve.

Spenser je kasnije saznao da to, kako tvrdi, nije bilo tačno.

„To je bila prva od nekoliko neistina koje su mi nadležni tada plasirali“, napisao je u memoarima.

Za njenog brata, ovaj detalj ostao je posebno upečatljiv jer je bila reč o muzici koju je, prema njegovim tvrdnjama, sama Dajana želela da čuje na kraju svog života.

Spenser se protivio tome da Vilijam i Hari hodaju iza majčinog kovčega

Jedna od najpotresnijih scena Dajanine sahrane 1997. godine bila je povorka u kojoj su iza njenog kovčega hodali njeni sinovi, tada 15-godišnji Vilijam i 12-godišnji Hari.

Spenser je, prema sopstvenom sećanju, bio snažno protiv toga.

Ideju da dečaci učestvuju u takvoj povorci opisao je kao „potpuno varvarsku“ i nešto što nije dolazilo u obzir. Podsetio je i da mu je Dajana poverila ulogu staratelja nad svojim sinovima, zbog čega je verovao da ona nikada ne bi želela da ih izloži tako bolnom iskustvu.

Čarls mu je telefonirao besan

NJegovo protivljenje izazvalo je burnu reakciju tadašnjeg princa Čarlsa, koji je, prema Spenserovom sećanju, u razgovoru podsetio na sopstveno iskustvo kada je hodao iza kovčega lorda Mauntbatena.

Spenser mu je na to odgovorio:

„Ali vi ste tada imali 30 godina, gospodine, a on vam nije bio majka.“

Ta rečenica, kako se navodi u njegovim memoarima, oslikava koliko se Spenser protivio odluci da dvojica dečaka budu deo povorke iza majčinog kovčega.

Bakingemska palata odgovorila na njegove tvrdnje

Bakingemska palata je u međuvremenu reagovala na neke od Spenserovih navoda, uz poruku da snažna bol zbog gubitka bliskog člana porodice može da utiče na rasuđivanje, donošenje odluka i sećanje na događaje.

Spenserova verzija događaja tako ostaje njegovo lično sećanje na dane oko Dajanine sahrane, dok pojedine tvrdnje o ulozi kraljevske porodice predstavljaju predmet različitih tumačenja.

Ipak, priča o muzici koju je Dajana navodno želela na svojoj sahrani donosi intimniji pogled na poslednje ispraćanje princeze. Prema rečima njenog brata, čak je i jedna tako lična želja postala predmet neslaganja između njene porodice i kraljevskog dvora.

(Stil)

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