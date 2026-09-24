SANJA KUŽET NAŠLA NOVI POSAO: Posle 13 godina napustila Grand, a sada će raditi nešto potpuno drugačije

Nova emisija biće prvi potpuno njen autorski projekat, koji će se baviti sportom, zdravljem i dugovečnošću.

Vest da Sanja Kužet, posle 13 godina napušta "Zvezde Granda" šokirala je domaću javnost. Ipak, voditeljka je tada otkrila da će se vratiti na male ekrane. Sada je te vesti i potvrdila na svom Instagramu.

Sanja je naime domaću javnost oduševila vestima, da uskoro otpočinje novo poglavlje na jednoj sportskoj televiziji i to u samostalnom projektu.

- Posle više od dve decenije u medijima, prvi put imam priliku da radim emisiju koja je potpuno moja i da se bavim temama koje mene privatno već godinama zanimaju – sportom, zdravljem i dugovečnošću - otkrila je ona, a čestitke ispod objave samo su se nizale.

- Za mene je ovo novi teren, nova energija i, pre svega, prilika da ono što me godinama lično zanima pretvorim u sadržaj koji može da bude zanimljiv i koristan publici - poručila je ona i otkrila da svoj novi projekar počinje na Areni sport.

Napustila Grand posle 13 godina

Podsetimo, Grand produkcija obavestila je javnost da Sanja Kužet, nakon 13 godina uspešne saradnje, više neće biti deo naše produkcije i emisije „Zvezde Granda“.

- Nakon zajedničkog sagledavanja budućih planova, Sanja Kužet i Grand produkcija doneli su odluku o sporazumnom završetku saradnje!

Od Sanje se rastajemo u prijateljskom i korektnom tonu, uz veliko međusobno poštovanje, zahvalnost i uvažavanje svega što smo zajedno gradili tokom prethodnih godina!

Sanja je svojim profesionalizmom, harizmom, energijom i predanošću ostavila snažan i neizbrisiv pečat u našoj produkciji.

NJeno prisustvo bilo je važan deo „Zvezda Granda“, a godine koje smo proveli zajedno zauvek će ostati deo istorije ove emisije i Granda.

(Blic)

BONUS VIDEO: