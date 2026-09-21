„VOLI SVOJU ŽENU, ALI I DALJE PATI ZA DRUGOM“: NJihov brak godinama trese javnost, a ono što su preživeli teško je i zamisliti (FOTO)

NJihov brak godinama je pod lupom javnosti, a mnogi im predviđaju kraj.

Pevač Džastin Biber (32) i njegova supruga, manekenka Hejli Biber (29), ovih dana proslavili su osmu godišnjicu braka, ali njihov odnos tokom godina nije uvek izgledao kao savršena ljubavna priča kakvu pokušavaju da prikažu u javnosti.

NJihov odnos prošao je kroz ozbiljne zdravstvene probleme, emotivne krize, borbu sa zavisnostima, ali i ogroman pritisak obožavalaca.

Par se građanski venčao u septembru 2018. godine, samo nekoliko meseci nakon što su obnovili svoju vezu. Veliko venčanje imali su godinu dana kasnije u Južnoj Karolini, okruženi porodicom i prijateljima.

NJihovi prvi bračni dani bili su daleko od bezbrižnih. Džastin je otvoreno govorio o tome da je nakon venčanja doživeo emotivni slom jer je verovao da će mu brak rešiti probleme sa kojima se godinama borio.

„Sećam se kada sam se tek oženio, doživeo sam emotivni slom jer sam mislio da će venčanje rešiti sve moje probleme, ali nije. Pomislio sam tada: ’Čoveče, ti si pomalo licemeran čovek.’ Želiš da tvoja supruga radi nešto što ti ne radiš. Nekada je teško pogledati se u ogledalo i zaista shvatiti: ’Čoveče, ti nisi osoba kakva si mislio da jesi.’ I to je samo rezultat traume i životnih okolnosti. Prva godina braka bila je zaista teška. Samo je nedostajalo poverenje“, izjavio je muzičar tada.

Problemi nisu prestali ni nakon što su prošli prve bračne krize. Džastin se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, pa je 2022. godine morao da otkaže nastupe nakon što mu je dijagnostikovan Ramsay Huntov sindrom, koji je izazvao delimičnu paralizu jedne strane lica.

„Očigledno, kao što verovatno možete da vidite na mom licu, imam sindrom koji se zove Ramsay Huntov sindrom. Virus napada nerve u mom uhu i facijalne nerve i izaziva paralizu lica. Ono što vidite – ovim okom ne mogu da trepnem. Ne mogu da se nasmejem ovom stranom lica, ova nozdrva se neće pomerati, tako da je na ovoj strani lica potpuna paraliza“, ispričao je tada.

Samo nekoliko meseci pre njegove dijagnoze i Hejli se suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Manekenka je hospitalizovana nakon simptoma sličnih moždanom udaru, a lekari su otkrili da je doživela prolazni ishemijski napad. Nakon toga imala je i operaciju srca.

Uz zdravstvene probleme, njihov brak godinama su pratile i priče o Džastinovoj borbi sa zavisnostima. Hejli je otvoreno govorila o tome koliko joj je bilo teško da gleda supruga kako prolazi kroz taj period, posebno zato što ju je njegova situacija podsetila na probleme njenog oca, Stivena Boldvina.

„Bilo je izuzetno teško biti deo tog perioda korišćenja droge, pogotovo jer sam morala da se vratim u mračni period očeve borbe. Pitala sam ga, na primer, stvari poput: ’U kojoj si fazi sa svim tim?’ Nekada sam bila nervozna kada sam ispitivala Džastina: ’Da li ti je to u redu?’“, prisetila se manekenka suprugove borbe tokom odvikavanja.

NJihov brak neprestano je bio pod lupom javnosti. Hejli u jednom periodu nije nosila burmu, a to je bilo dovoljno da na društvenim mrežama počnu nagađanja da je njihovom braku došao kraj.

Ipak, najveći teret njihovog odnosa od samog početka bila je Džastinova prošlost sa pevačicom Selenom Gomez.

Džastin i Selena bili su jedan od najpoznatijih mladih parova na svetu. NJihova veza trajala je sedam godina, uz brojne prekide i pomirenja, a poslednji put su raskinuli početkom 2018. godine. Samo nekoliko meseci kasnije, Džastin se venčao sa Hejli.

Takav rasplet mnogi njegovi obožavaoci nisu očekivali. Deo njih nikada nije prihvatio Hejli kao Džastinovu suprugu, a na društvenim mrežama godinama su joj poručivali da će Džastin uvek voleti Selenu i da je upravo ona njegova prava ljubav.

„On voli nju, ali pati i razmišlja o drugoj“, pisali su u komentarima na društvenim mrežama.

Par je izdržao sve probleme, a u avgustu 2024. godine dobili su sina Džeka Bluza Bibera.

(Story.hr)

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