NOVI SNIMAK DžENIFER LOPEZ O KOME SE PRIČA: Niko ne može da veruje kakve trbušnjake ima u 56. godini (VIDEO)

Dženifer Lopez izgleda apsolutno neverovatno i prava je inspiracija ženama širom sveta

1764749829_profimedia-1044154686.jpg
Foto: Profimedia
Poznato je da je uvek vodila računa o izgledu, da je decenijama posvećana treninzima i zdravoj ishrani, ali nedavni snimak koji je Dženifer Lopez objavila na svom Instagramu izazvao je lavinu komentara. 

Još jednom je dokazala da su godine samo broj jer u 56. godini ima trubušnjake na kojima bi joj pozavidele i mnogo mlađe. 

Snimak o kome bruje mreže dolazi sa njenog nastupa u Vašingtonu, prošlog leta, kako bi promovisala svoje predstojeće nastupe u Las Vegasu 30. i 31. decembra.  U snimku Lopez pleše na sceni noseći samo dvodelni bikini u kombinaciji sa mrežastim hulahopkama u boji kože. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

- Vidimo se ovog meseca na Džej Lo šou u Vegasu! Koju pesmu želite - napisala je Dženifer u opisu. 

Usledila je lavina komentara i skoro pola miliona lajkova za samo nekoliko sati. 

Dženifer nije imala lak period iza sebe, početkom ove godine se razvela od Bena Afleka nakon što su obnovili vezu koju su započeli još pre dve decenije. Od tada je govorila da se posvetila sebi o čemu i govori njen izgled u priloženom snimku. 


 

