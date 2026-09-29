KLIČKO TRAŽI DA UPRAVLJA IMOVINOM HEJDEN PANERIJER: Želi da zaštiti nasledstvo njihove ćerke Kaje nakon nestanka vrednog nakita preminule glumice

Posle tragedije koja je potresla Holivud otvorena je nova drama.

Posle smrti Hejden Panetijer počela je pravna borba za zaštitu njene zaostavštine. Vladimir Kličko obratio se sudu zbog nasledstva njihove 11-godišnje ćerke Kaje, dok se istovremeno pojavljuju tvrdnje o nestalim dragocenostima i neovlašćenom pristupu imovini pokojne glumice.

Nepunih mesec i po dana nakon iznenadne smrti Hejden Panetijer, njen bivši verenik Vladimir Kličko preduzeo je hitan pravni korak kako bi zaštitio nasledstvo njihove jedanaestogodišnje ćerke Kaje.

Nekadašnji svetski bokserski šampion podneo je 24. septembra zahtev sudu u Los Anđelesu da bude imenovan za privremenog staratelja nad imovinom svoje ćerke. Kaja je, prema sudskim dokumentima, jedina naslednica glumičine zaostavštine.

Kličko u podnesku navodi da je njegovo imenovanje „hitno i neophodno“, jer bi mu omogućilo da u Kajino ime učestvuje u ostavinskom postupku i zaštiti imovinu dok ne bude imenovan zvanični upravnik zaostavštine.

Posebnu zabrinutost izazvale su tvrdnje da bi deo Hejdenine imovine mogao da nestane, bude oštećen ili završi u rukama osoba koje na njega nemaju pravo.

Nestali nakit i federalna istraga

Prema dokumentima podnetim sudu, federalni istražitelji pristupili su domu Hejden Panetijer u Los Anđelesu u okviru istrage koja je pokrenuta posle njene smrti, a deo stvari iz kuće privremeno je oduzet. Kličko smatra da trenutno ne postoji osoba sa dovoljnim pravnim ovlašćenjima koja bi mogla da zastupa interese zaostavštine i kasnije zatraži povrat tih predmeta.

U dokumentima se navode i ranije sumnje u neovlašćeni pristup glumičinoj imovini. Hejden je još za života, prema tvrdnjama iz podneska, angažovala obezbeđenje zbog zabrinutosti da neko ulazi na njen posed bez dozvole.

Nakon njene smrti brave na kući su promenjene, dok su dizajnerska garderoba, aksesoari i druge vredne stvari premešteni na bezbednije mesto.

Kličkovi advokati navode i znatno ozbiljnije tvrdnje – da su pojedine osobe koje nisu članovi porodice navodno pristupale Hejdeninim imejlovima i brisale ih, kao i da deo nakita nedostaje ili mu se trenutno ne može ući u trag.

Upravo zbog toga Kličko traži ovlašćenje da vodi računa o imovinskim interesima maloletne Kaje dok traje ostavinski postupak.

Roditelji se spore oko Hejdeninih minđuša

Situaciju dodatno komplikuje neslaganje između Hejdeninih razvedenih roditelja, Lesli Fogel i Alana „Skipa“ Panetijera.

Prema izveštaju mrtvozornika, nekoliko minđuša koje je glumica nosila u trenutku smrti skinuto je tokom obdukcije i sačuvano među njenim ličnim stvarima.

Oba roditelja želela su da im nakit bude prosleđen, ali se nisu saglasili gde bi trebalo da završi. Jedan je tražio da bude poslat u Severnu Karolinu, a drugi u Kaliforniju, zbog čega su nadležni odlučili da minđuše zadrže dok porodica ne postigne dogovor.

Ćerka je bila najosetljivija tema njenog života

Hejden Panetijer i Vladimir Kličko započeli su vezu 2009. godine, a njihov odnos tokom narednih godina imao je nekoliko prekida. Verili su se 2013, dobili ćerku Kaju krajem 2014, a definitivno se razišli 2018. godine.

Glumica je otvoreno govorila o postporođajnoj depresiji i problemima sa zavisnošću, a Kaja je nastavila da živi sa ocem. Hejden je kasnije više puta govorila koliko joj je odluka u vezi sa starateljstvom teško pala.

Govoreći ranije o potpisivanju dokumenata kojima je Kličko dobio puno starateljstvo, opisala je taj trenutak kao jedan od najbolnijih u svom životu i odbacivala predstavu da se jednostavno odrekla deteta.

Uprkos fizičkoj udaljenosti, isticala je da sa ćerkom ima blizak odnos.

(Kurir)

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