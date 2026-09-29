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TEJLOR SVIFT JOŠ JEDNOM UŠLA U ISTORIJU: Oborila rekod Bijonse

Tejlor Svift je oborila rekord po broju osvojenih MTV VMA nagrada.

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Foto: Profimedia/ Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID
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Tejlor Svift je u nedelju osvojila nagradu za video godine i time postala najuspešnija umetnica u istoriji dodele MTV video muzičkih nagrada.

Pevačica je veče dočekala izjednačena sa Bijonse po broju osvojenih nagrada (30), a zatim je ponela i najvažnije priznanje večeri za video-spot pesme "The Fate of Ophelia", sa albuma "The Life of a Showgirl" iz 2025. godine.

Svoju novu nagradu posvetila je Doli Parton. 

- Mislim da smo svi imali veliku sreću što smo neko vreme delili ovu planetu sa Doli Parton”.

Madona je osvojila nagrade za izvođača godine, kao i za najbolju dens numeru i najbolju saradnju sa Sabrinom Karpenter. Svift je takođe dobila i prvu nagradu za umetničkog direktora, budući da je napisala scenario i režirala spot za pesmu "Opalite", osmišljen kao parodija na televizijske reklame iz devedesetih godina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Ova tridesetšestogodišnjakinja je tokom ceremonije u Los Anđelesu premijerno prikazala i spot za svoju novu pesmu „Patient Zero”, u kojem se pojavljuju glumci Kolin Farel i Dakota Džonson. Ova pesma je jedna od četiri nove numere na albumu "The Life of a Showgirl: The Encore", koji je objavljen prošle nedelje.



 

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