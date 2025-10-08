OVO JE JEDINI SIN ZDRAVKA ŠOTRE: Zbog žene koja mu je rodila dete nije imao mira, šokirao priznanjem šta mu je rasturilo brak

Marko Šotra je naslednik našeg legendarnog reditelja i krenuo je očevim stopama, nasledivši od njega ljubav prema umetnosti.

Zdravko Šotra je u mladosti važio za velikog šarmera i harizmatičnog čoveka, a na to niko nije ostao ravnodušan, pa ni nekadašnja Mis Jugoslavije Nikica Marinović.Naime, još kao srednjoškolka, koja nije bila ni punoletna, osvojila čitav svet svojom lepotom. Upravo sa njom dobio je naslednika Marka koji je rođen 1971. godine, danas filmskog i TV reditelja, a jedan od najznačajnijih projekata koje je režirao jeste emisija "Vavilon" o savremenoj književnosti, koja je počela da se emituje na RTS-u 2001. godine.

Marko je u javnosti veoma retko pojavljuje, a i čuveni Zdravko Šotra gotovo nikada nije javno govorio o svom nasledniku, niti o njegovim delima.

Kako je došlo do kraha braka Markovih roditelja?

Nikica je prva Jugoslovenka na izboru za Mis sveta 1966. godine, a titula najlepše joj je izmakla samo iz tadašnjih političkih razloga - jer je došla iz zemlje komunističkog bloka. Svakako, njen uspeh nijedna devojka sa ovih porstora nije nadmašila do danas. Iako se na takmičenju našla sasvim slučajno, bez ikakvog prethodnog iskustva u svetu modelinga, pošlo joj je za rukom da očara planetu svojim izgledom. Zvanično nije osvojila kurnu u Londonu, ali po mišlljenju mnogih kao da jeste.

Jugoslavija je danima brujala je o tome ko je Jugoslovenka koja je osvojila drugo mesto i postala prva pratilja Indijke Reite Farije. Naiime, u vreme kada se organizovao izbor za Mis Jugoslavije, ženski nedeljnik “Bazar” preuzeo je organizaciju. Međutim, glavna urednica nije bila zadovoljna prijavljenim kandidatkinjama.

Zato je odlučila da sama krene u potragu za anonimnim devojkama. Srela je Nikicu Marinović, tada još uvek maloletnu učenicu dubrovačke Ekonomske škole. Jedva je uspela da ubedi njene konzervativne roditelje da je puste da učestvuje, a upravo je ona ostavila za sobom sve druge jugoslovenske lepotice, a onda i najlepše iz celog sveta.

Nikica se posle trijumfa na izboru za Mis sveta preselila u Beograd. Prepričavalo se kako je odbila slavnog fil­­mskog producenta Dina de Laurentisa, koji joj je nudio ispunjenje holivudskog sna. Nije želela da se oproba u glumačkoj profesiji, jer je smatrala da nema talenta za to, te mu je upravo tako i objasnila zašto odbija ponudu.

Sad druge strane, ne postoji naslovnica koju nije krasilo njeno prelepo lice. Godinama je čitateljkama delila savete o modi i lepoti. A svojom posebnom harizmom i energijom, ali i skromnošću, uspevala je da zavede svakog koga bi srela.

Beogradski književnik i reditelj Vuk Vučo bio je njena prva velika ljubav. Sa njim je dobila i sina Đorđa, ali je ovaj bar odlučio da se razvede posle pet godina braka. Čim je opet postala slobodna, nije mogla da se odbrani od udvarača. Tada je pala na šarm čuvenog Zdravka Šotre, sa kim je po drug put stala na ludi kamen, iz njihove ljubavi se rodio sina Marko. Ali i taj brak je doživeo krah 1980. godine.

"Nisam imao dovoljno pameti da sačuvam brak sa Nikicom"

Šotra je jednom prilikom istakao da žali što nije uspeo da sačuva brak sa Nikicom.

- Okolina je na mene bila ljubomorna zbog Nikice. Svašta su mi govorili. Teško je, naime, očuvati intimu umetničkog braka, i oni malobrojni koji su uspeli, znači da su ti ljudi imali dovoljno pameti. Ja je nisam imao i zbog toga mi je jako žao - rekao je Šotra tada.

Nikica se potom poptuno posvetila vođenju butika u Knez Mihailovoj u kojem bi neretko bivala gužva, jer su mnogi dolazili samo kako bi je možda videli.

Odjednom joj se gubi svaki trag, posebna lepotica je na pragu sedme decenije prekinula kontakt i sa bliskim prijateljima, vodila je život daleko od očiju javnosti. Glasine da se bori sa depresiojom i da posećuje psihijatrijske ustanove su bile sve jače.

Iako to niko nije mogao ni da pretpostavi, kao bomba odjeknula je strašna vest 11. novembra 2008. godine, a Nikica se ponovo našla na naslovnicama - iz najstrašnijeg mogućeg razloga.

Popila je smrtonosnu dozu tableta za spavanje ne ostavivši za sobom oproštajno pismo, ni poruku iz koje bi se moglo zaključiti zašto je izvršila samoubistvo u 61. godini. Cela Jugoslavija je patila ta njenim tragičnim odlaskom, a Nikicina lepota nikad nije pala u zaborav.

Nakon Nikice, Zdravko je zavoleo srpsku novinarku i profesorku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Nedu Todorović. Iako je 15 godina mlađa od slavnog reditelja, do poslednjeg Šotrinog dana živeli su u skladnom braku i nikada nisu bili deo skandala. Nisu imali zajedničke dece, ali vrlo često zajedno provodili vreme sa svojim naslednicima iz prethodnih veza, a Neda je bila glavna domaćica, te ih je sve okupljala za porodičnom trpezom.

