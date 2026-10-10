"OVO JE JEDNA OD NAJTEŽIH STVARI KOJA NAM SE DESILA": Džordža i Amal Kluni pitali za sina Sindi Kraford - par nije mogao da sakrije tugu (VIDEO)

Džordž Kluni i njegova supruga Amal Kluni viđeni su ubrzo nakon smrti Preslija Gerbera u kući Kaje Gebrer u Los Anđelesu.

Džordž Kluni bio je sinoć u žiži svetske javnosti kada se pojavio u Londonu. Povod je bila dodela nagrada "The Albies”, koju organizuje njegova fondacija "Clooney Foundation for Justice". Uz njega je bila Amal Kluni, advokatica za ljudska prava, sa kojom je u braku od 2016. godine. Slavni glumac je tokom večeri govorio i o Presliju Gebreru, sinu Sindi Kraford i Rendija Gerbera, koji je preminuo 20. septembra u Los Anđelesu.

Bio je to prvi put da Džordž Kluni javno govori o toj tragediji. Glumac je dugogodišnji prijatelj sa Sindi Kraford i Rendijem Gerberom, sa kojima i poslovno sarađuje preko njihovog brenda tekile.

Kluni i njegova supruga viđeni su ubrzo nakon smrti Preslija Gerbera u kući Kaje Gebrer u Los Anđelesu, gde su posle gubitka sina često boravili Sindi Kraford i Rendi Gerber.

Čuveni glumac Džordž Kluni i Amal Kluni danima su živeli na relaciji kuća Kaje Gerber - vila Sindi Kraford i Rendija Gerbera u Malibuu. Činili su sve da prijateljima pruže podršku i olakšaju najteže trenutke.

Na pitanje da li zajedno sa svojim prijateljima, čuvenim parom, planira da na određeni način oda počast nasleđu Preslija Gerbera, Kluni je odgovorio: "Ne mislim da smo uopšte u poziciji da možemo da o tome govorimo".

NJegov izraz lica i izraz lica Amal Kluni rekli su dovoljno. Advokatica je uzdahnula kada je Džordž izgovorio ovu rečenicu, a onda je glumac nastavio.

"Iskreno govoreći, to je jedna od najtežih stvari koja je zadesila našu porodicu”, rekao je sinoć Kluni, koji je 2013. godine sa Rendijem osnovao brend tekile "Casamigos", za "Entertainment Tonigh".

A onda je pomenuo Preslijeve roditelje i sestru: "Možete da pretpostavite u kakvom su stanju". Dodao je: "To je najgora stvar koja može da se desi jednoj porodici".

Presli Gerber je bio jedini sin Rendija Gerbera i Sindi Kraford, koji su se venčali 1998. godine. Par ima i ćerku Kaju Gerber.

Kaja je pre bratovljeve smrti otvoreno govorila o njegovoj decenijskoj borbi sa zavisnošću od droge. U intervjuu za Vogue, objavljenom u avgustu – mesec dana pre Preslijeve smrti, rekla je: "Kada se tako nešto desi u porodici, to na neki način sve izjednači. Mislim da sam zbog toga počela da sebe doživljavam kao osobu koja se ne žali i nikada nisam želela da tražim pomoć jer se činilo previše imati dvoje dece kojima je potrebna pomoć".

Glumica je pohvalila Preslija što je javno govorio o svojim problemima, uključujući i pokretanje serijala na društvenim mrežama pod nazivom "Mental Health Mondays” 2023. godine, u okviru kojeg je govorio o zdravim navikama i metodama koje je tokom godina usvojio kako bi brinuo o svom mentalnom blagostanju.

"Moji roditelji su tokom većeg dela naših života veoma ljubomorno čuvali svoju privatnost i ništa nisu delili sa javnošću, a sada imamo tog pravog učitelja, mog brata, koji kaže: "Biću potpuno iskren i ljudski otvoren pred svima". Postoji granica do koje nešto možeš da kriješ od sveta. A pokušaj da se to zataška samo kod te osobe stvara osećaj da se stidiš nje", prenosi Blic žena.

Presli Gerber koji je preminuo u ustanovi za rehabliatciju u 27. godini, otvoreno je govorio o svom putu.

"Ti si borac!”, poručila mu je u martu ove godine majka Sindi Karford preko Instagrama nakon što je otkrio kako će dalje izgledati njegovo lečenje, a njegov otac je dodao: "Suočavanje sa teškim stvarima zahteva pravu snagu, a gledati kako ponovo pronalaziš put ka sebi – to je sve. Volim te mnogo".

(Kurir)

BONUS VIDEO: