Životna priča pevača otkriva teške trenutke iz detinjstva, boravak u popravnom domu i zatvoru, kao i preokret zahvaljujući Đoletu Đoganiju.

Iako ga publika pamti kao jednu od zvezda muzičke scene devedesetih i bivšeg učesnika rijaliti programa, životna priča Andrije Đoganija, poznatijeg kao Baki B3, krije znatno težu prošlost. Pre nego što je zakoračio u svet muzike, pevač je prošao kroz popravni dom i zatvor, o čemu je otvoreno govorio u emisiji "Iza brave".

Problemi u njegovom životu počeli su u ranom detinjstvu, nakon što su se njegovi roditelji razveli.

"Bio sam problematičan klinac. Otac je bio muzičar, kao i većina Đoganijevih, voleo je kafanu, piće, lepe žene… Majka je bila domaćica, bila je kući, brinula o bratu, sestri i meni. Među roditeljima su često izbijale svađe, da bi se, kada sam ja imao oko jedanaest godina, i razveli. Tada su počeli moji problemi. Uhvatio sam se ulice, lošeg društva počeo da pravim probleme", ispričao je Baki B3.

Sitne krađe i nestašluci ubrzo su ga odveli iza zidova Kazneno-popravnog doma u Kruševcu, gde je završio kao petnaestogodišnjak.

"Drpimo neki vokmen, obijemo iz zezanja nečiji auto, pa ga vozimo dok ima goriva, onda ga ostavimo na ulici… Sve je to bilo tako dok sa petnaest godina nisam završio u Kazneno popravnom domu u Kruševcu. Dobio sam dve i po godine robije. Porodica je bila očajna. Tamo sam bio neko vreme, ali znate kako je u domu, gledali ste filmove 'Sivi dom' i 'Specijalno vaspitanje', pa smo i mi radili iste stvari… tako sam odlučio da pobegnem iz doma", priznao je Baki kroz suze.

Bekstvo koje se završilo tragedijom

Odluka da pobegne iz doma ostavila je dubok trag na njemu zbog sudbine jednog mladića kojeg on i njegov drug nisu poveli sa sobom.

"Sa jednim dečkom iz Zemuna se dogovorimo da pobegnemo, međutim tu je bio i neki dečko iz Subotice koji nas je molio da i njega povedemo. NJega su tu maltretirali domci, bilo mu je baš teško, ali ja ipak odlučim da on ne pođe s nama, jer šta ću s njim, ja odoh kući, a gde će on. I, mi tu pobegnemo, ali su nas nedugo potom ponovo uhvatili i vratili u Kruševac. Kada sam se vratio onog dečka koji je hteo da pođe sa nama, popio je sonu kiselinu i preminuo. Bio sam očajan, razmišljao sam kako bi bio živ da smo ga poveli. Dugo sam patio zbog toga", rekao je Baki.

Pismo Đoleta Đoganija kao prekretnica

Ni nakon odslužene kazne u Kruševcu nije uspeo da se skloni sa ulice, pa je zbog novog krivičnog dela završio u zatvoru u Valjevu. Upravo tamo je doživeo preokret, a ključnu ulogu odigralo je pismo koje mu je poslao Đole Đogani.

"Đole je tada već bio popularan, imao ozbiljnu karijeru… Često me je posećivao u zatvoru, a jedno njegovo pismo dosta je uticalo na to da se promenim. U njemu mi je napisao kako će mi on pomoći kako treba da se promenim, da se distanciram od lošeg društva, da boravak u zatvoru iskoristim za čitanje… To pismo sam čitao svaki dan. Jako sam zahvalan Đoletu za sve što je učinio za mene, da njega nije bilo ko zna kako bih završio", istakao je on.

Sa prinudnog rada pravo na snimanje spota

Tokom boravka u zatvoru u Zabeli, gde je služio kaznu od osam meseci, doživeo je i nesvakidašnju situaciju povezanu sa pevačicom Draganom Mirković.

"Kada sam bio u Zabeli, dobio sam osam meseci, a svakodnevno smo išli negde na prinudni rad. Bilo leto, meni tad bilo ostalo još mesec dana da odslužim. Kad smo radili nešto u gradu ja pitam čuvara da odem do pijace da uzmem lubenicu, on me pusti, jer je znao da sam okej lik, da mi je ostalo još mesec dana zatvora. I tako ja odem na pijacu po lubenicu i pobegnem da snimam spot sa Draganom Mirković", prisetio se Baki kroz smeh.

(Mondo)

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