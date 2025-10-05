PESMA KOJU JE MARINA POSVETILA FUTI: Nastala je posle velike svađe koju su imali, a postala je ogroman hit

Futa i Marina važili su za jedan od najskladnijih parova na našoj sceni, međutim, i u njihovom odnosu je bilo trzavica.

Marina Tucaković stovrila te toliko vanvremenskih hitova tokom svoje višedecenijske karijere da je nemoguće sve i pobrojati. Ali malo ko zna kakva priča se krije iza čuvenog hita Ane Bekute "Zlatiborske zore". Kako pričaju njene kolege, tačno je znala da proceni kome šta leži, inspiraciju je nalazila svuda i svakom novom pesmom pomerala bi svoje granice. Za nju nisu postojali ni žanrovi, ni podele, podjednako dobro je pisala stihove za bilo koju vrstu muzike. Marinino nedostajanje na našoj sceni sve je primetnije, a mnogi pevačica se žale da otkako nje više nema, vrlo teško nalaze kvalitetnu pesmu.

Uz pomoć svojih pesama napravila je najveće muzičke zvezde poput: Svetlane Ražnatović, Jelene Karleuše, Ane Nikolić, Nataše Bekvalac, grupe "Zana" i mnogih drugih.

NJene pesme često su doticale širok spektar tema, uključujući ljubav, emocije, društvene i lične teme, čineći ih lako prepoznatljivim i od strane izvođača i publike.

Stvorila je pesme koje se prenose sa generacije na generaciju

Marina i Futa iz burne ljubavi stvarali najlepše pesme, ali njihov rad je bio pun nepredvidivih situacija.

“Neretko se čekalo da se snimanje albuma nastavi kada se dvojac pomiri”, otkrio je Aca Lukas.

Priču o svađama i pomirenjima svojevremeno je potvrdila i Ana Bekuta. Folk zvezda ispričala je svojevremeno kako je nastala pesma “Zlatiborske zore”, koju je objavila 1996. godine.

Tekst je napisala pokojna Marina inspirisana, ni manje ni više, inspirisana svojom ljubavnom pričom.

- Marina i Futa su te godine bili u svađi i pomirili su se na Zlatiboru. Tako su nastali stihovi: Opraštam ti zlatiborske zore, mesečinu iznad mora Crne Gore, opraštam ti reke i ravnice, neke krupne stvari, al' neću sitnice“ ‒ otkrila je Ana u emisiji Ekskluzivno.

Kako su se Marina u Futa upoznali?

Marina nikad nije pričala da je imala drugih ljubavi sem Aleksandra Radulovića Fute sa kojim je bila nekoliko decenija u braku i sa kojim je dobila dva sina: Milana Radulovića Laću i Miloša Radulovića.

"Mi smo se upoznali negde polovinom 1982. godine, pa smo se družili neko vreme, ja sam tad bio uslužni gitarista grupe Zana. Žika i Radovan su nas upoznali. Ja sam došao da zamenim gitaristu koji u to vreme bio na odsluženju vojnog roka. I to je trajalo godinu dana, baš u vreme kad se pojavio album "Dodirni mi kolena" grupe Zana, koji je, ja mislim, njihov najuspešniji album u celoj karijeri. Tako da to neko vreme smo se družili, pa smo se posle malo drugačije družili, onda smo se i uzeli na kraju, i krenula je ta neka druga zajednička priča, da je ona i dalje radila taj svoj neki posao sa tekstovima", govorio je Futa u jednom intervjuu nakon Marinine smrti i dodao:

"Ja se u to nisam ni mešao, uglavnom sam svirao. Ja sam svirao i rock'n'roll i neke druge stvari koji su vezani za to, tako da onda nismo baš puno vremena provodili kući zajedno. Onda jednog trenutka ona kaže: "Što ti ne bi mogao da recimo komponuješ te neke pesme, kada vidiš šta mi donose ovi oni"," ispričao je Futa.

Par je zajedno prošao kroz lepe i tragičen događaje u životu. Svi su Marinu i Futu doživaljvali kao jedno, a njihov brak je bio spominjan kao jedan od najuspešnijih.

(Stil)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU