PEVAČICA ISKRENO O RAZVODU: "Isto bih opet sve uradila, i udala se i razvela"

Pevačica Vanja Mijatović pre nekoliko meseci razvela se od supruga Aleksandra Mandžukića sa kojim je bila u braku od 2022. godine.

Par se venčao u pravoslavnoj crkvi u Dubaiju, dok su u Beogradu napravili svadbeno veselje, a kumovala im je njena koleginica Aleksandra Mladenović.

Vanja je sada progovorila o razvodu i otkrila kako je prošla kroz težak period.

- Malo gore, malo dole. Moja najveća sposobnost je to što sam s godinama naučila kako sebe da dignem vrlo brzo. Budem jedan dan loše, sutradan sam već kao nova. Nije lako, naravno, sedam godina, zajedno smo živeli, ali ne bih više na tu temu uopšte. Ako me pitaš, isto bih opet sve uradila, i udala se i razvela - rekla je ona u "Amidži šouu".

(Blic)

BONUS VIDEO