PISALA JE O PREVARAMA I LJUBAVI: Umrla čuvena spisateljica erotskih drama i žena koju zovu - Keri Bredšo sedamdesetih!

Gotovo svaku svoju priču Džili je preživela, za nju nisu postojale tabu teme, bila je iskrena i otvorena, što je bilo retkost za ženu u tim godinama

Britanska književnica Džili Kuper, poznata po svojim "bonkbuster" romanima punim strasti, skandala i humora, preminula je u 88. godini nakon pada u svom domu.

Autorka legendarnih serijala "Jahači, rivali u Rutširskim hronikama", ostavila je iza sebe karijeru dugu više od pola veka i preko 11 miliona prodatih knjiga.

NJena porodica je u saopštenju potvrdila tužnu vest:

– Mama je bila svetlost naših života. NJena ljubav prema porodici i prijateljima nije poznavala granice. Odlazak nam je šokantan, ali ponosni smo na sve što je postigla i na njen zarazan osmeh i smeh koji su ispunjavali svaki prostor.

Od kolumni o seksu do književne slave

Rođena kao Džili Salit 1937. godine u Eseksu, Džili je karijeru započela kao mlada novinarka. Pravu priliku dobila je 1968. kada ju je urednik Sunday Times Magazina Godfri Smit pozvao da piše o braku, seksu i životu mlade zaposlene žene.

NJene kolumne su bile duhovite, provokativne i iskrene, a Džili je postala svojevrsna preteča Keri Bredšo iz "Seks i grada.

Od 1982. do 1987. pisala je i za The Mail on Sunday, ali je pravi uspeh došao 1985. s romanom "Jahači", a potom i "Rivali"(1988). Serijal "Ratširske hronike" učvrstio ju je kao kraljicu britanskog erotskog romana, a njeni likovi Rupert Kembel-Blek i Džejk Lovel postali su kulturni fenomen.

LJubav, izdaja i porodica

Džili se 1961. udala za izdavača Lea Kupera, poznatog po vojnoistorijskim izdanjima. Zajedno su živeli u Glosterširu i usvojili su dvoje dece, Feliksa i Emili, jer nisu mogli da imaju biološku decu.

Iako su se veoma voleli, ni njihov brak nije bio bez oluja. Tokom 1970-ih Leo je imao aferu s Džilinom bliskom prijateljicom, ali mu je ona oprostila. O toj epizodi je kasnije govorila bez gorčine, ističući da ih je ljubav ipak održala zajedno više od pola veka.

Leo je oboleo od demencije i preminuo 2013. godine, što je Džili teško podnela. Ipak, nastavila je da piše i da se oslanja na prijatelje i svoje pse, o kojima je često govorila s nežnošću.

Pisala je da bi svet bio srećniji

NJena agentkinja, Felisiti Blant, opisala ju je kao "emocionalno inteligentnu, duhovitu i beskrajno velikodušnu ženu":

– Džilije svojim delima definisala britansku kulturu i književnost. Pisala je o klasnim razlikama, seksu, braku, suparništvu, gubitku i strasti , s britkom ironijom i srcem. Govorila je da piše samo zato ‘da doprinese zbiru ljudske sreće’. I u tome je bila nenadmašna.

Džili Kuper ostaje upamćena kao autorka koja je bez stida i s puno duha pisala o onome o čemu su se drugi usuđivali samo da šapuću – o seksu, moći i slabostima ljudske prirode.

(Glossy)

