PISMO KOJE JE MARLON BRANDO POSLAO MERILIN MONRO TERA SUZE NA OČI: Primila ga je dok je boravila u duševnoj bolnici ali tek posle je krenuo pravi pakao!

Otkriveno pismo Marlona Branda, upućeno Merilin Monro tokom njenog boravka u psihijatrijskoj bolnici, osvetljava dirljivu stranu njihovog prijateljstva – glumačka ikona joj je pružila podršku u najdubljoj krizi

Godinu dana pre nego što je okončala svoj život, Merilin Monro prolazila je kroz jedan od svojih najtežih psihičkih i emotivnih perioda. Iako je svet u njoj video neodoljivu holivudsku zvezdu, ikonu glamura i nepresušnu inspiraciju generacijama, iza kulisa se odvijala drugačija priča – priča o borbi sa depresijom, usamljenošću i narušenim zdravljem.

U tom vremenu, kada je sve češće bila bolesna, iscrpljena i bez volje za životom, Merilin je pokušavala da pronađe mir i ravnotežu. Upravo zato je, 11. februara, potpuno svojevoljno otišla u jednu njujoršku psihijatrijsku bolnicu, tražeći stručnu pomoć i makar kratko utočište od pritiska slave i unutrašnjih demona koji su je pratili godinama.

Pismo koje je stiglo u bolnicu – reči Marlona Branda

Malo je poznato da je upravo tokom boravka u toj ustanovi za mentalno zdravlje Merilin dobila jedno retko, intimno i duboko humano pismo. Uputio ga je njen kolega i prijatelj, glumačka legenda – Marlon Brando, čovek čija je pojava jednako privlačila javnost kao i njena.

NJegove reči bile su kratke, ali snažne. Pružale su utehu, podršku i razumevanje u trenutku kada je Merilin to najviše trebalo.

Draga Merilin,

Najbolje ponovne procene rađaju se u najlošijim krizama. U određenoj meri, to nam se svima događalo. Budi srećna zbog toga i ne plaši se straha. On može samo pomoći.

Opusti se i uživaj u tome.

Moje misli su uz tebe i šaljem ti najtopliju naklonost.

Marlon

Godinu dana kasnije, svet je ostao bez nje.

Smrt koja je potresla planetu

Merilin Monro pronađena je mrtva u svom stanu 5. avgusta 1962. godine. Zvaničan uzrok smrti bio je – predoziranje barbituratima, snažnim hipnoticima. Ipak, od prvog trenutka javnost nije poverovala da je reč o samoubistvu. Teorije su se množile, a mnoge od njih povezivale su njenu smrt sa ljudima iz najviših američkih političkih krugova, posebno sa porodicom Kenedi.

Dodatna misterija proizlazila je iz nepravilnosti u samoj istrazi, kontradiktornih svedočenja i čudnih okolnosti koje su pratile poslednje sate njenog života.

Jezivi detalji, kako je telo izgledalo kada je pronađeno

Organizator sahrana, Alen Abot, zajedno sa kolegom Ronom Hastom, kasnije je u knjizi opisao svoj prvi susret sa telom Merilin Monro nakon smrti. NJihova sećanja bila su bolna, mučna i u potpunoj suprotnosti sa glamuroznom slikom koju je publika imala o njoj.

Abot je rekao da je njen izgled bio šokantan:

telo puno ljubičastih mrlja, nastalih gravitacijskim spuštanjem krvi,

lice potamno, jer je preminula licem okrenuta prema dole,

otečen vrat,

vidljiv tamni izrastak koji pokazuje da dugo nije farbala kosu,

neobrijane noge,

ispucale usne,

zapostavljen manikir i pedikir.

Priznali su i da su među njenim stvarima pronašli i veštačke grudi, ali ih nisu koristili – napunili su grudnjak vatom, želeći da makar malo ublaže sliku koju će videti svet.

Šta se dogodilo poslednje noći?

Poslednji dan njenog života i danas je obavijen kontradiktornostima.

Neki svedoci rekli su da je u danima pre smrti bila srećna, nasmejana i puna planova, dok je glumac Piter Loford tvrdio da mu je 4. avgusta oko 19 časova delovala tromo i depresivno. NJena služavka, međutim, tvrdila je suprotno – da je Merilin pre tog razgovora imala sasvim normalan, prijateljski poziv sa Džo DiMađijom Juniorom, sinom svog bivšeg muža.

Kasnije nastupaju ozbiljne nedoslednosti:

Služavka Junis prvo je rekla da je psihijatra zvala oko ponoći. Kasnije je tvrdila da je to bilo oko 3 ujutru.

Psihijatar Ralf Grenson je polomio prozor da bi ušao u sobu, i u njoj zatekao Merilinino beživotno telo, sa telefonskom slušalicom u ruci.

Policija je pozvana tek u 4:25 ujutru, mnogo kasnije nego što su prve osobe ušle u sobu.

Lekari su tvrdili da su čekali dozvolu studija 20th Century Fox, što je dodatno izazvalo sumnje.

Sve ovo doprinelo je opštoj konfuziji oko toga kada je zapravo Merilin umrla i šta se tačno dogodilo te noći.

Da li je služavka znala više nego što je rekla?

Godinama kasnije, biograf Entoni Samers razgovarao je sa služavkom Merilin Monro. U jednom trenutku, potpuno slomljena, spustila je glavu u ruke i šapnula:

„O Bože, zašto ja ovo moram da zataškavam?“

Na pitanje šta skriva, navela je nešto što je šokiralo istraživače:

da je Bobi Kenedi bio u kući 4. avgusta,

da je postojala afera između njega i Merilin,

i da su te veze bile mnogo ozbiljnije nego što je javnost ikada znala.

Veza sa porodicom Kenedi – politika, strast i skandal

Godinama se govorilo da je Merilin bila ljubavnica predsednika Džona F. Kenedija, ali i njegovog brata Roberta – Bobija Kenedija. Neki svedoci, poput Džin Martin, supruge Dine Martina, tvrdili su da je Merilin „naizmenično bila sa obojicom“.

Prema jednoj verziji događaja, upravo je Bobi Kenedi pozvao Merilin poslednjeg dana njenog života, što je izazvalo tešku svađu i njen osećaj duboke povređenosti.

Biograf Džejms Spada smatrao je da je „nešto svakako zataškano“, ali ne nužno ubistvo – već detalji njihovog odnosa, koji bi mogli da unište predsednika i celu porodicu Kenedi.

Loše sprovedena istraga – najveća misterija slučaja

Gotovo svi biografi slažu se da je istraga vođena loše.

dokazi su uklanjani,

izveštaji nisu bili dosledni,

vreme smrti nikada nije precizno utvrđeno,

svedoci su menjali iskaze.

Zbog svega toga, ni danas, više od šest decenija kasnije, istina o smrti Merilin Monro nije potpuno rasvetljena.

Kako je rekao njen poslednji PR agent, Majkl Selsman: „Niko ne zna istinu. Niko nikada neće saznati istinu.“

