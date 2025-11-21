POBEDILI SVE SKANDALE I PROGLASILI NAJLEPŠU: Nova Mis Univerzuma je Meksikanka Fatima Boš! (FOTO, VIDEO)

Nova Mis Univerzuma je Meksikanka Fatima Boš.

Izbor za Mis Univerzuma 2025 je svečano održan na Tajlandu, a laskava titula je pripala lepotici iz Meksika, Fatimi Boš (25).

Prva pratilja je Mis Tajlanda, druga Mis Venecuele, a treća Mis Filipina.

Dvadesetpetogodišnja Boš postala je četvrta pobednica iz Meksika, nakon što je prethodno početkom meseca napustila zvanični događaj zbog javnog sukoba sa organizatorom Navatom Icaragrasilom, koji ju je pred desetinama učesnica kritikovao zbog neobjavljivanja promotivnih sadržaja i zapretio diskvalifikacijom.

U TOP 5 je ušla i predstavnica Obale Slonovače. Tokom samog takmičenja, dosta pažnje je privukla i Hrvatica Laura Gnjatović, koja je ušla u TOP 30.

Ovogodišnji izbor za Mis Univerzuma su pratile brojne kontroverze i u domaćoj javnosti, najviše zbog Mongolke Jelene Egorove koja je predstavljala našu zemlju, dok su se iz zvanične organizacije Miss Serbia ogradili od izbora ove misice i proglasili je nelegitimnom predstavnicom Srbije.

Takmičenje je obeležio i incident tokom preliminarne večeri kada je Mis Jamajke pala na sceni i završila u bolnici.

