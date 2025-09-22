POGINULA POZNATA VODITELJKA: Učila da pilotira, avio se srušio, a ona nastradala sa instruktorom

Voditeljka Debora Estrelja je učila da pilotira kad se avion srušio. I ona i njen instruktor Brajan Balesteros poginuli su kad se njihov mali avion srušio.

Meksička TV voditeljka Debora Estrelja poginula je u 43. godini u avionskoj nesreći. Meksički kanal "Multimedia", za koji je Debora radila, potvrdio je ovu tragičnu vest u objavi na društvenim mrežama.

"U Multimediji smo šokirani i duboko tužni zbog gubitka naše koleginice. Debora Estrelja, 43 godine, vodila je jutarnji Telediario u Monterreju od 2018. godine, kao i segment u vestima na Milenio televiziji i Telediario u Meksiko Sitiju na Kanalu 6 vikendom. Debora je preminula u subotu, 20. septembra, u avionskoj nesreći registrovanoj u opštini Garsija, NJu Leon. Izražavamo najdublje saučešće njenoj porodici i voljenima. Počivaj u miru, draga koleginice“, napisali su, prenosi K1.

Prema izveštajima, Debora je učila da pilotira kada se avion srušio. I Debora Estrelja i njen instruktor Brajan Balesteros poginuli su kad se njihov mali avion srušio.

Tragedija se dogodila u blizini industrijske zone u Garsiji, ubrzo nakon što je Debora putem interneta najavila da uči da leti.

Španski portal Infobae je otkrio da se nesreća dogodila oko 18.50 sati, kada je avion iznenada pao u blizini reke Peskerija.

Dodali su: „Brza reakcija Civilne zaštite Jedinica 04 i drugih spasilačkih timova nije uspela da spreči smrt dve osobe.“

Debora je bila istaknuta TV voditeljka na MMTV, redovno je delila fotografije sa posla. NJena poslednja fotografija na poslu objavljena je neposredno pre tragične smrti, a uz fotografiju je napisala: "Dobar dan“, dok je pozirala u studiju u crnoj odevnoj kombinaciji sa osmehom na licu.

Fanovi su ispod objave njene smrti odali počast pokojnoj zvezdi, a jedan je napisao: "Veoma nam je žao zbog gubitka Debore, zagrljaj celoj porodici.“

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU