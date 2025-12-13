Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

POZNATA GLUMICA I KOMIČARKA STAVILA TAČKU NA BRAK: "Ne razvodim se jer sam smršala"

Glumica i komičarka, Ejmi Šumer i njen suprug, poznati kuvar Kris Fišer, se razvode.

1765622123_profimedia-0964969263.jpg
Foto: profimedia
Oglas

Ejmi je vest o razvodu nakon sedam godina braka objavila na društvenoj mreži Instagram uz fotografiju na kojoj je sa Krisom u metrou. 

- Bla bla bla, Kris i ja smo doneli tešku odluku da prekinemo naš brak nakon 7 godina. Volimo se i nastavićemo da se fokusiramo na odgoj našeg sina. Cenili bismo kada bi ljudi poštovali našu privatnost u ovom trenutku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @amyschumer

Takođe je dodala da razlog njihovog razvoda nije jer je "izgubila dosta kilograma, te da sada misli da može da nađe bolju priliku, niti zato što je on zgodni kuvar".

Podsetimo, Ejmi i Kris su započeo vezu 2017. godine. Venčali su se samo godinu dana kasnije, 2018. godine, a naredne dobili sina.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas