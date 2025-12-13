POZNATA GLUMICA I KOMIČARKA STAVILA TAČKU NA BRAK: "Ne razvodim se jer sam smršala"

Glumica i komičarka, Ejmi Šumer i njen suprug, poznati kuvar Kris Fišer, se razvode.

Ejmi je vest o razvodu nakon sedam godina braka objavila na društvenoj mreži Instagram uz fotografiju na kojoj je sa Krisom u metrou.

- Bla bla bla, Kris i ja smo doneli tešku odluku da prekinemo naš brak nakon 7 godina. Volimo se i nastavićemo da se fokusiramo na odgoj našeg sina. Cenili bismo kada bi ljudi poštovali našu privatnost u ovom trenutku.

Takođe je dodala da razlog njihovog razvoda nije jer je "izgubila dosta kilograma, te da sada misli da može da nađe bolju priliku, niti zato što je on zgodni kuvar".

Podsetimo, Ejmi i Kris su započeo vezu 2017. godine. Venčali su se samo godinu dana kasnije, 2018. godine, a naredne dobili sina.